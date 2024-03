Desde Cali, el presidente Gustavo Petro habló de la posibilidad de una Asamblea Nacional Constituyente en Colombia. Asimismo, se refirió a la transformación de las instituciones del Estado.



“No es el pueblo el que se va arrodillado hacia su casa derrotado, son las transformaciones de esas instituciones las que se tienen que presentar. No es el pueblo el que se va, es la institución la que cambia, esa es la historia de la democracia y de los pueblos libres. Por tanto, si esta posibilidad de un gobierno electo democráticamente en medio de este Estado y bajo la Constitución de Colombia, no puede aplicar la Constitución porque lo rodean para no aplicarla y le impiden, entonces Colombia tiene que ir a una Asamblea Nacional Constituyente”, sostuvo el jefe del Estado.

El presidente Gustavo Petro indicó que “Colombia no se tiene que arrodillar. El triunfo popular se respeta. La Asamblea Nacional Constituyente debe transformar las instituciones para que le obedezcan al pueblo, su mandato de paz y de justicia, que es fácil de lograr en Colombia”.



#ATENCIÓN | Desde Cali, el presidente Gustavo Petro habló de una Asamblea Nacional Constituyente. “Colombia no se tiene que arrodillar”, dijo el mandatario.



¿Qué es una Asamblea Nacional Constituyente?

Una Asamblea Nacional Constituyente es una figura con la que cuenta la Constitución Política para poder reformarse. Así está plasmado en el artículo 374 de la carta magna, que reza que “la Constitución Política podrá ser reformada por el Congreso, una asamblea constituyente o el pueblo mediante referendo”.



Monumento a la Resistencia

El jefe del Estado habló de una Asamblea Nacional Constituyente durante su participación en la Movilización por la vida, el territorio, la democracia y la paz en Cali. Desde ese espacio se refirió a otros temas, entre ellos, uno que tiene que ver con el monumento a la Resistencia, levantado en el sector de Puerto Rellena durante el estallido social de 2021.



“¿Por qué el Ministerio de Cultura del gobierno del cambio no declara este monumento, monumento nacional? La historia se hace así o no se hace. O somos simplemente espuma o somos huracán en la historia”, manifestó el mandatario de los colombianos.

Asimismo, durante su discurso, el jefe de Estado expresó que él hace parte de la primera línea del cambio.

“Nosotros nacimos de ese monumento de la Resistencia, nosotros nacimos de esa juventud de barrio. Yo soy de la primera línea del cambio. La primera línea del cambio es la paz, la democracia, la mujer, el negro, el indígena. Si la primera línea del cambio es el pueblo, Colombia cambia”, aseguró el presidente de la República.