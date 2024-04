“Nadie lo va a tumbar”, le dice Iván Name al presidente Gustavo Petro

Antes de iniciar el debate de la reforma pensional, en el que se aprobaron nuevos artículos, el presidente del Senado, Iván Name, hizo una vehemente intervención en la que le envió un mensaje de tranquilidad al jefe de Estado, Gustavo Petro.



“Nadie lo va a tumbar. Los demócratas del este país, que somos todos, defenderemos su periodo hasta el último día”, aseveró el congresista.

En un tono un poco más elevado, Name le pidió al presidente Petro cesar con las versiones de que se está orquestando un golpe blando para sacarlo de la Casa de Nariño.

"No invente, señor presidente, problemas, que ya nuestra sociedad los tiene mayores. Lo acompañamos como el hombre que preside Colombia”, le aseguró.

Por su parte, el senador por Cambio Radical, David Luna, le aseguró al presidente Petro que “yo no he liderado ni lideraré un golpe blando. Con argumentos y con respeto me opondré a sus reformas, a sus políticas”.



Bancada de Gobierno también se pronunció

En un tono respetuoso, los congresistas de la coalición dijeron que es momento de concertar y construir sobre las diferencias.

Inti Asprilla, senador de la Alianza Verde, expresó que “tenemos que insistir en multiplicar la pedagogía. Habrá que reducir la confrontación ideológica y concentrarnos en explicarle a la ciudadanía los beneficios de las reformas que estamos promoviendo”.



Tras su reflexión, se aprobaron otros 12 artículos de la reforma pensional que tienen que ver con los fondos privados y la junta directiva de Colpensiones.

Gloria Inés Ramírez, ministra de Trabajo, aseguró que “ya lo grueso de la reforma está. Mañana es el último día que tenemos de límite en el tiempo y esperamos que el Senado acabe de cumplir la tarea, que es entregar este proyecto de reforma para que siga su trámite en la Cámara”.