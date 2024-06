Iván Name, nombrado en escándalo de corrupción, visitó al papa Francisco: ¿se confesó?

El presidente del Senado de Colombia, Iván Name, tuvo un encuentro con el papa Francisco este miércoles 5 de junio en el Vaticano.

De acuerdo con la oficina de prensa de Name, el papa tuvo con él “una profunda reflexión sobre la fe”. Además, se informó que el presidente del Congreso habló con el sumo pontífice “acerca del origen de la guerra en Colombia y de la necesidad del cambio de modelo geopolítico en búsqueda del progreso y de la paz”.

Name, inmerso en escándalo de corrupción

Cabe recordar que Iván Name es uno de los peces gordos salpicados en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Según Sneyder Pinilla, exsubdirector de la UNGRD, el líder político habría recibido 3.000 millones de pesos por parte de la exconsejera presidencial para las Regiones Sandra Ortiz, para supuestamente aprobar en el Senado las reformas del gobierno Petro. Estos recursos, de acuerdo Olmedo López, exdirector de la entidad, salieron del dinero para los carrotanques de La Guajira.

Luego de que Sneyder Pinilla salpicara a Iván Name, el senador dijo que él no conocía al exfuncionario.

“Frente a las acusaciones realizadas ante medios de comunicación por Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, a quien no conozco, manifiesto a la opinión pública que dichas versiones no corresponden con la realidad”, manifestó Name a través de un comunicado.

Además, dijo que “el país entero ha sido testigo de mis actuaciones públicas en el debate democrático”.

Según la oficina de prensa de Name, el funcionario habló con el papa Francisco sobre sus gustos literarios, específicamente, respecto a la poesía de Borges.

Incluso, el salpicado en el escándalo de la UNGRD le regaló al papa Francisco el último libro publicado de Gabriel García Márquez, En agosto nos vemos, así como una imagen de la Virgen y café colombiano.

¿En qué va el escándalo de la UNGRD?

Iván Name se pronunció el 4 de junio a través de un comunicado en el que dijo que “mi silencio frente a las afirmaciones calumniosas en medios de comunicación y redes sociales, de quienes pretenden beneficios de la justicia, obedece exclusivamente a la altísima consideración por la dignidad del cargo que ostento y por la majestad de la justicia”.

Además, Name agregó que “todos mis pronunciamientos los haré como corresponde: exclusivamente ante los jueces de la República, con apego a la Constitución y la ley”.

El viernes 31 de mayo, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, se presentó ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia para declarar en calidad de testigo sobre el escándalo de corrupción en la UNGRD, luego de ser salpicado por Olmedo López, exdirector de la entidad.

El ministro se refirió al silencio que guardó López en la Corte Suprema de Justicia en el marco de la investigación del escándalo y los señalamientos contra Wadith Manzur.

El ministro Velasco manifestó que “el león ante los medios resultó un ratoncito ante la justicia, porque él sabe que mentir ante los medios puede dar likes, pero mentir ante la justicia da cárcel. Desde el principio, cuando comenzó este debate, yo di la cara y le dije al país que Olmedo estaba mintiendo en lo que a mí respecta. Él no tiene ningún elemento que aportar, porque lo que él dice no ocurrió, no puede demostrarlo. Cuando se confronta ante la justicia, que le va a pedir circunstancias de modo y lugar, cuándo, dónde, quiénes, qué día, entiende que una mentira es difícil de sostener y prefiere guardar silencio”,

