Jaime Andrés Beltrán sobre el fallo que anula su elección: “Alcalde hay para rato”

Luego de que el Tribunal Administrativo de Santander emitiera un fallo en el que declara nula la elección de Jaime Andrés Beltrán como alcalde de Bucaramanga, se desató una tormenta política en esa ciudad.

Noticias Caracol en vivo habló con Beltrán, quien asegura que acudirá a todos los recursos que la justicia le permita para reversar esta decisión.

¿Qué va a pasar con Bucaramanga y las obras prometidas después de que declaran nula su elección como alcalde?

“Bucaramanga avanza y Bucaramanga sigue avanzando en materia de seguridad, en materias de competitividad, en materia de grandes obras. Lo que acaba de pasar con el Tribunal Administrativo de Santander es una decisión en primera instancia”.

“Esto es como un partido de dos tiempos, un partido de fútbol. Acaba de terminar el primer tiempo, pero el partido sigue. Este partido solo se acaba hasta que en segunda instancia el Consejo de Estado tome de una decisión final; mientras tanto, Jaime Andrés sigue gobernando, los proyectos siguen avanzando, seguimos mejorando obras, seguimos entregándole a los bumangueses el marco de seguridad: tres estructuras criminales capturadas y seguimos persiguiéndolo. Algo muy importante, de las 160 obras inconclusas, hoy podemos estar entregándole a los bumangueses 98 y ese es un resultado importante. Alcalde hay y hay para rato”.

Publicidad

(Lea también: Tumban elección del alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán: mandatario dice que apelará )

Alcalde, usted tiene, por lo menos, 10 acusaciones de que incurrió en doble militancia: ¿usted incurrió en doble militancia? ¿Apoyó concejales de otros partidos diferentes al partido que lo avaló o en su candidatura?

“La discusión es muy técnica y es el debate que yo le quiero decir a los colombianos. En campaña hay partidos que hicieron coalición conmigo y esos partidos apoyaron a Jaime Andrés Beltrán en la dinámica propia de que su proyecto a la alcaldía llegara. Hoy ese tema es un tema de discusión jurídica frente a las interpretaciones que tienen unos y otros, sobre qué es doble militancia y qué no, porque cuando se hace ese análisis, se comprende que la visión de gobierno no solamente se puede quedar en qué partidos estaban apoyando, sino de qué manera realmente se está interpretando hoy la doble militancia”.

Publicidad

“He sido muy enfático en esto y es que nosotros no podemos determinar la visión de la doble militancia, simplemente por el hecho de los partidos que apoyaron a Jaime Andrés, esa es una discusión jurídica y se tiene que dar desde los jurídico y la están dando en los estrados”.

Tribunal Administrativo de Santander declaró nula la elección de Jaime Andrés Beltrán como alcalde de Bucaramanga - Noticias Caracol

¿La decisión del Tribunal Administrativo de Santander podría afectar su imagen luego de que venía muy bien en las encuestas?

“El reto más importante con esta decisión es no perder la gobernabilidad y por eso el mensaje hoy a través de los medios comunicación a nivel nacional para los colombianos es: seguimos adelante, seguimos gobernando”.

En algunas oportunidades usted ha dicho que esto es el resultado de algún tipo de ataques. ¿Ataques de quién?

“Esto ha venido siendo sistemático. Desde la misma demanda que se instauró contra Jaime Andrés se pusieron personas falsas a coadyuvar las demandas. Personas falsas que fueron descubiertas y que las mismas personas aparecieron diciendo: ‘no, yo no soy ese que está demandando Jaime Andrés’ y eso ya está en manos de la Fiscalía. Lo mismo sucedió hace poco cuando se iba a fallar en primera instancia. Hemos venido encontrando un ataque sistemático por deslegitimar un proyecto político que se ganó a franca lid”.