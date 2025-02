Ahora no

Juan Daniel Oviedo habla sobre la anulación de su elección como concejal: "Haremos la apelación" Juan Daniel Oviedo afirmó que, aunque no ha sido notificado del fallo de nulidad electoral, no está en juego su rol como concejal de Bogotá. Señaló que acudirá a todas las instancias para demostrar que no hay inhabilidades.