La carta de Juan Manuel Santos a secretario de la ONU en la que se refiere a la constituyente

El pasado viernes, 31 de mayo de 2024, el expresidente de Colombia Juan Manuel Santos le envió una carta al Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, y al Consejo de Seguridad.

En la misiva de dos páginas, el expresidente Santos es contundente al decir que no hay posibilidad de convocar a una constituyente a través del acuerdo de paz firmado en el 2016: "Ningún aparte del acuerdo final propone o insinúa que se puedan desconocer en el futuro las reglas establecidas en la constitución vigente". Además, recuerda que el acuerdo y su compatibilidad con la Constitución fue revisada en detalle por la Corte Constitucional.

Fue el 29 de marzo de 2017 cuando la Organización de las Naciones Unidas recibió el acuerdo final de paz con las extintas FARC-EP. En el documento, el exmandatario recuerda que se refirió expresamente al principio de buena fe para su interpretación y aplicación del acuerdo. Dice Santos que lo resalta porque "funcionarios y exfuncionarios colombianos le han atribuido a algunos párrafos del acuerdo un significado que es contrario a su objeto, alcance y finalidad".

Párrafos después, Santos afirma que "se ha pretendido desconocer la letra y el espíritu del acuerdo, así como la independencia de la Justicia Especial para la Paz, JEP, creada para evitar la impunidad” tratando de imponerle un proceder.

Seguidamente, cita otra carta que el presidente Gustavo Petro remitió al Consejo de Seguridad de la ONU, el 19 de octubre de 2023, en la que se hacen afirmaciones como "deberá aplicar la JEP el mandato universal y garantista de la favorabilidad penal”, como aparece en el comunicado de la Cancillería.

El exmandatario y nobel de paz finaliza su comunicación al secretario de la ONU pidiendo que la información sea compartida al Consejo de Seguridad de esa organización. Además, afirma que los garantes del acuerdo, los expresidentes Felipe González y José Mujica, están de acuerdo con el espíritu y contenido de esta comunicación.

Horas antes de la publicación de la carta, el excanciller Álvaro Leyva, también a través de redes sociales, hizo una publicación al respecto y menciona que es importante que no se desconozca una parte esencial del acuerdo de paz que firmó Santos: “Eso sería olvidar que quien representa hoy al Estado no es él, sino Gustavo Petro”. Señala también que el “sindicato del pasado nos quiere arrebatar el futuro pero no podrá”.

Termina su comunicado Leyva diciendo que el presidente Petro “es acompañado del poder constituyente, quien lleva la voz del pueblo de Colombia ante el Consejo de Seguridad y quien aplica la declaración unilateral de Estado”.

Me dicen que el expresidente Santos podría mandar una carta a Naciones Unidas para que se desconozca una aparte esencial del acuerdo de paz que firmó.

