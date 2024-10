Nobel de Economía sobre presidente Petro: “Es como cualquier otro político colombiano”

James Robinson es uno de los tres ganadores del premio Nobel de Economía 2024. Este profesor, que ha adelantado investigaciones en Colombia y trabajado durante más de dos décadas, habló con Noticias Caracol en vivo sobre la situación fiscal del país y el gobierno del presidente Gustavo Petro.

¿Cómo se enteró de que había ganado el Nobel de Economía?

Entre risas, contó que estaba dormido cuando lo llamaron de la Real Academia de las Ciencias de Suecia para informarle que había sido galardonado con el premio Nobel de Ciencias Económicas junto a sus colegas Daron Acemoglu y Simon Johnson.

“Uno de mis colaboradores en Noruega escuchó la noticia y llamó a mi esposa para decírselo. Ella respondió que yo estaba durmiendo, entonces vino y me despertó. Empezó a sacudirme y me dijo: ‘levántate, tienes que levantarte, te ganaste el premio Nobel’. Mi primera reacción fue pensar que estaba bromeando”.

La esposa de Robinson, la colombiana María Angélica Bautista, no estaba bromeando, pues su pareja, junto con sus colegas, a juicio de la Academia, lograron demostrar por qué las instituciones son importantes para la prosperidad de un país.

Explicó que sus investigaciones han dado cuenta de que “las instituciones económicas son fundamentales para generar incentivos, oportunidades, etc. En mi opinión, la forma en que se organiza la economía es en realidad el resultado de un proceso político. Hablamos de derechos de propiedad o del imperio de la ley, eso es algo que, en cierto sentido, la gente elige colectivamente. Eso tiene que ver con las instituciones políticas. En mi libro ‘¿Por qué fracasan las naciones?’, a veces se debe a las instituciones políticas que impulsan a las instituciones económicas’.

Como ejemplo de esa tesis, Robinson y sus colegas han estudiado casos desde la colonización, en territorios donde no ha habido prosperidad porque se establecieron instituciones dedicadas a explotar recursos y comunidades indígenas. Pero también hay ejemplos contemporáneos que Robinson tiene entre ojos y que ha venido investigando durante años: incluye a Colombia.

Al preguntarle a Robinson si él creía que el problema en Colombia son las instituciones políticas, económicas o ambas, respondió: “Ambas, por supuesto, pero yo lo consideraría así: problemas con las instituciones económicas, problemas con los monopolios, problemas con la seguridad y la definición de los derechos de propiedad, problemas con el sistema educativo, problemas con el acceso a los servicios; todo esto es el resultado de las instituciones políticas en Colombia. Para mí, eso tiene que ver con la debilidad del Estado colombiano, la incapacidad del Estado colombiano para controlar o regular la sociedad o brindar oportunidades a la gente. La mitad de Colombia no está gobernada. Si vas al Pacífico o a Los Llanos, no hay carreteras, no hay infraestructura, es absolutamente increíble".

¿Por qué conoce tanto la situación de Colombia?

Este académico habla con propiedad de Colombia, le ha dictado clases a cientos de estudiantes durante los cursos de verano en la Universidad de Los Andes. Sin tapujos opina sobre la coyuntura del país y del presidente Gustavo Petro: “Su elección presidencial fue una de las elecciones más democráticas en la historia de Colombia. El presidente Petro ganó genuinamente un mandato popular".

Eso sí, no todo son flores, cuando se le preguntó por el diagnóstico, Robinson fue implacable con lo que ha o no hecho el jefe de Estado: “El problema es que él no tiene ni idea de cómo cumplir con ese mandato, cómo lograr cosas o cómo formular políticas que realmente transformen al país. Yo creo que él tiene una agenda progresista y hay muchos, pero muchos problemas en Colombia que tienen que ser resueltos, pero creo que él no entiende cómo hacer eso. Es como cualquier otro político colombiano que no entiende la implementación y yo creo que esa es la tragedia del actual gobierno: no tienen una estrategia sobre cómo hacer las cosas”.

El Nobel de Economía va más allá y pone ejemplos de otros exmandatarios que, a su juicio, tuvieron un entendimiento un poco más amplio que el de Petro: “Hay algunos presidentes colombianos que lo entendieron. Creo que Carlos Lleras Restrepo lo entendió en los años 60. El presidente Uribe lo entendió. Si leen su autobiografía, verán que pensó de manera muy estratégica en la lucha contra la guerrilla y en cómo lograrlo, pero el problema con el presidente Uribe es que no le importaba nada más. Estaba feliz de socavar las instituciones para tratar de mantenerse en el poder. No entendía los problemas de los colombianos”.

La incapacidad del presidente Gustavo Petro que Robinson anota ha quedado en evidencia con la llamada paz total, que ha terminado opacando la ya débil implementación del acuerdo de paz con las FARC. En ese punto, el economista parece desprenderse de cualquier preferencia ideológica, criticando por igual a Iván Duque y a Gustavo Petro.

Expuso: “El presidente Duque era un incompetente y no estaba interesado en implementarlo, y el presidente Petro está más interesado en hacer teatro y hablar sobre la paz total de lo que realmente está en cumplir cosas y eso es una tragedia".

Robinson no duda en reconocer que este premio es también gracias al trabajo que ha adelantado durante años en Colombia, que le ha permitido, en sus palabras, entender cosas que nunca antes había entendido y que fueron fundamentales en la formación de las ideas que lo llevaron a recibir el Nobel de Economía.

