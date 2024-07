Olmedo López hizo un llamado pidiendo protección urgente para su vida: “Tengo miedo”

Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacionla de Gestión del Riesgo (UNGRD), quien hoy se encuentra en el ojo del huracán por un caso de corrupción dentro de esa entidad, realizó un llamado pidiendo protección urgente para su vida.

>>> Vea, además: “Olmedo López ejecutaba a velocidad sorprendente y no salía de Uribia”: Carlos Carrillo

“Hoy quiero contarle al país que tengo miedo. Tengo miedo porque sé que los poderosos me quieren silenciar. Poderosos que le temen a que se conozca la verdad, la verdad que decidí contar, la verdad que he contado a la Corte Suprema de Justicia y a la Fiscalía General de la Nación”, dijo Olmedo López.

El exdirector de Gestión del Riesgo manifestó que “más de 300 folios he entregado en la Fiscalía. Doy gracias a Dios porque me ha permitido llegar vivo a este momento. Le pido a la Fiscalía General de la Nación, a la justicia, que me brinden garantías, protección y seguridad a mí y mi familia, para seguir contando la verdad”.

Publicidad

Carlos Carrillo habló sobre Olmedo López

Continúa la polémica por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo. Esta vez se abrió un nuevo capítulo sobre la destinación de 1,4 billones de pesos que se hizo desde el Ministerio de Hacienda en una adición presupuestal. El director de la UNGRD puso en duda la actuación de Olmedo López ante el manejo de los contratos.

Carlos Carrillo, actual director de la UNGRD, explicó en Noticias Caracol para dónde fue la millonaria cifra de dinero. Además, indicó que mucha de la plata “se ferió”.

Publicidad

El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, firmó dos resoluciones, cada una por 700.000 millones de pesos. La primera resolución fue firmada el 22 de septiembre de 2023 y la segunda el 11 de diciembre del mismo año.

Carlos Carrillo explicó que la UNGRD contrata a través de un fondo, que es el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo, que está en la fiduciaria de la previsora. “Ese fondo genera unos costos financieros. Cuando se tiene la plana en la fiduciaria, eso cuesta. Entonces, en muchas ocasiones los recursos van al tesoro nacional y del tesoro nacional para la fiduciaria, para evitar costos financieros”.

>>> Le puede interesar: ¿Qué proponen Olmedo López y Sneyder Pinilla a la Fiscalía para lograr un preacuerdo?