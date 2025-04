Pablo Hernán Sierra, en juicio a Uribe, dijo que buscó a Cepeda por ser “enemigo del expresidente”

El exparamilitar Pablo Hernán Sierra, alias Alberto Guerrero o Pipintá, quien hizo varios señalamientos contra el expresidente Álvaro Uribe, declaró este jueves 3 de abril, desde la cárcel de Cómbita, en el juicio que se adelanta contra el exsenador por presuntos fraude procesal y manipulación de testigos.

En medio de la audiencia dijo que en la actualidad responde por más de 200 condenas como miembro de las autodefensas y, frente a frente a Uribe, afirmó que estuvo en la Hacienda Guacharacas, de propiedad del exmandatario y de su hermano Santiago Uribe, donde, según él, un grupo de autodefensas se asentó.

Las razones que dio Sierra para buscar a Iván Cepeda

“Yo lo busqué. ¿Con qué fin? Porque resulta que yo había hablado eso, pero a eso no le habían puesto la atención suficiente, entonces ¿qué me pasó? Como les pasó a la mayoría de los jefes de las autodefensas, cuando los extraditó se volvió moda hablar con el senador Cepeda porque era el enemigo número uno del expresidente Uribe, que todo Colombia lo sabe, los que no saben son ellos, que son enemigos. Y ya arranca toda esta historia, entonces ya es la entrevista que yo le di al senador Cepeda en la cárcel de Itagüí, se la entrega a la fiscal general, Viviane Morales, y ahí es donde arranca toda esta historia y ya”, afirmó en la audiencia.

Según el exparamilitar, “el presidente Uribe si no hubiera conseguido testigos no estuviera sentado ahí, él mismo se dio chuzo como el alacrán”.

La diligencia se dio bajo una alta tensión entre la defensa del expresidente Álvaro Uribe, Jaime Lombana, y alias Alberto Guerrero, quien aseguró que lo sacaron de Justicia y Paz por hablar del exmandatario. El abogado le pidió pruebas de ello, “distinto a su decir, que ya sabemos que odia a Uribe”, a lo que Sierra respondió que “no me volvieron a llamar porque hablé de Uribe, y le hago una aclaración, yo no soy antiuribista, yo soy uribista”.

¿Quién es Pablo Hernán Sierra?

Es uno de los exmiembros de las autodefensas que ha involucrado al expresidente Álvaro Uribe y a su hermano con el paramilitarismo. Fue jefe del bloque Cacique Pipintá y fundador del Bloque Metro y afirmó que por “primera vez en toda la historia que en un municipio conservador votamos por el expresidente Uribe por la Gobernación de Antioquia porque el hombre era el que nos iba a salvar”.

Publicidad

Desde 2011, por cuenta de una entrevista que le dio al congresista Iván Cepeda, se convirtió en uno de los testigos más importantes contra el exsenador y su hermano. Lo señaló de haber propiciado la creación del Bloque Metro de las autodefensas junto a otras dos familias vecinas de la Hacienda Guacharacas. También de haber ordenado masacres y operaciones paramilitares.

A raíz de estas declaraciones, el exparamilitar fue denunciado y llevado a juicio por calumnia, proceso que terminó en absolución en primera y segunda instancia y luego prescribió.

Durante el rifirrafe, la jueza pidió al abogado Jaime Lombana respetar al testigo Pablo Hernán Sierra - Captura de pantalla

Publicidad

En el caso contra Álvaro Uribe, al expresidente se le acusa de haber dado la orden para que su abogado Diego Cadena ubicara a exparamilitares en las cárceles con el propósito de desacreditar a Pablo Hernán Sierra como testigo. Para conseguirlo, dice el escrito, se hicieron pagos y promesas económicas. En el juicio ya se escucharon por primera vez los audios extraídos del celular de otra exmiembro de las autodefensas, Eurídice Cortés, alias Diana, en donde quedaría en evidencia que a través de ella se ofrecieron pagos para conseguir testigos que ayudaran al exsenador.

Uno de los interlocutores de la mujer es Carlos Enrique Vélez, alias Víctor, quien en efecto atestiguó en contra de Pablo Hernán Sierra y contra el congresista Iván Cepeda. Sin embargo, según lo ha confesado y se escucha en algunos audios, cambió su testimonio cuando dejó de recibir los pagos prometidos por el abogado Diego Cadena. En las grabaciones reveladas en la audiencia se escucha a alias Víctor amenazando a Cadena y extorsionándolo con decir la verdad. De hecho, terminó por entregarle a la Corte y a la Fiscalía los soportes de pagos por 48 millones de pesos que le hizo el abogado.

El jurista se ha defendido señalando que le pagó a Vélez como parte de una acción humanitaria, pero luego aseguró que lo hizo porque lo estaba extorsionando. ‘Víctor’, por su parte, ha reconocido públicamente que declaró contra Iván Cepeda y Pablo Hernán Sierra porque las hermanitas de la caridad, refiriéndose a Cadena y abogados cercanos a él, le dieron plata.