Paca Zuleta critica que “el Gobierno niegue, en lugar de atender”, el escándalo de UNGRD

María Margarita Paca Zuleta, directora de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes, habló con Noticias Caracol sobre el escándalo de corrupción de la UNGRD en la que están implicados Olmedo López y Sneyder Pinilla, director y exsubdirector de la entidad, y cuestionó el rol que ha asumido el Gobierno nacional frente a algo que, según ella, “es evidente”.

“A mí me parece preocupante es que frente a una crisis de cualquier tipo, pero más frente a una crisis por un escándalo de corrupción, el Gobierno niega en lugar de atender lo que está ocurriendo, y yo creo que ahí hay un problema de fondo”, afirmó.

“El Gobierno tiene que asumir su responsabilidad política. ¿Por qué? Porque el escándalo de corrupción que está en los medios de comunicación, que es evidente, que además es evidente que no logramos atender a la población de La Guajira y que además hay más plata en muchos lugares del país enviada a través de un mecanismo que no es el mejor mecanismo para distribuir los recursos a las regiones, esas distribuciones de dinero y ese escándalo requieren atención y no negación”, recalcó la Paca Zuleta.

“El Gobierno debe aceptar que es posible que estas cosas ocurran”

La analista enfatizó en que, con el escándalo de la UNGRD, es obvio que “algo está pasando y el Gobierno tiene una institución como la Secretaría de Transparencia, tiene instituciones en Planeación Nacional para hacer una revisión de qué es lo que está ocurriendo y atender la crisis, no negarla, atender la crisis”.

“Ahora, hay algo de responsabilidad jurídica, que es un tema de esas pruebas de cuál es el trabajo que hace la Fiscalía, cuál es el trabajo que hace la justicia una vez la Fiscalía termine su proceso de acusación y cuál es el trabajo que tiene que hacer la Corte Suprema de Justicia frente a los aforados. Ese es el capítulo de la responsabilidad jurídica, pero el Gobierno tiene responsabilidad política aquí y ahí no hemos visto nada, ningún comportamiento responsable. Y no se trata de decir ‘señor, entregue la plata’. No, el señor tendrá que entregar la plata en su momento, pero hay una revisión interna que el Gobierno tiene que hacer, el Gobierno debe aceptar que es posible que estas cosas ocurran”, manifestó.

Insistió en que “desafortunadamente este Gobierno ha mirado con muchísimo desdén esos procesos y esos procedimientos. Yo veo una ausencia de responsabilidad política aquí, de asumir la responsabilidad política”.

Paca Zuleta insistió “en la necesidad de atender (el escándalo de la UNGRD), no negarlo sino atenderlo, mirar si hay responsabilidades políticas, si hay gente que se tiene que ir, si el presidente le pide a su gente que le haga un informe detallado de qué es lo que se dice que ha ocurrido, qué información tienen ellos y que tome decisiones de ‘Señor, usted se va de aquí’, ‘vamos a hacer un cambio acá’, ‘asumo esta responsabilidad’, ‘entiendo que hay cosas que hay que hacer’”.