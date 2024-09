Petro dice que Efraín Cepeda le dio “puñalada trapera” como otros políticos de Colombia

Por segundo día consecutivo, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, arremetió en contra del presidente del Senado, Efraín Cepeda. Esta vez, el mandatario aseguró que el congresista le dio una “puñalada trapera”.

“Le dije a Cepeda ‘tengo el proyecto más grande para Barranquilla, llevar el primer mega data center de América Latina para ser corazón de la inteligencia artificial con los árabes de Emiratos Árabes Unidos’”, dijo en primera instancia el jefe de Estado.

Y puntualizó que eso se lo dijo directamente en su oficina al senador Efraín Cepeda.

“Se lo dije en mi oficina de frente: ‘Necesito su apoyo’. Y va al otro día y me da una puñalada trapera como todos los políticos tradicionales de Colombia. Nooo, hermano, no se puede tirar uno a su propio pueblo, esas reuniones deberían hacerse ya, lean la ley de financiamiento y miran si hay un impuesto a la sopa, como dice la prensa, no sean mentirosos, ahí lo que hay es un impuesto, pero a los superricos de Colombia”, aseguró.

En ese sentido, el mandatario volvió a hacer referencia al presupuesto general de la nación para 2025, que el Gobierno planteó en 523 billones de pesos, pero que el Congreso negó.

“Entonces, unos congresistas dicen saboteémosle el presupuesto a Petro porque así lo tumbamos. Oigan, que daño le están haciendo a Colombia, hay el dinero que es para la paz, el de los proyectos de municipios porque el dinero que da Sarmiento para pagarle la carretera al Llano sabe que pasa, ese sí sale de primeras”, argumentó.

¿Qué dijo Petro sobre la ley de financiamiento?

En cuanto a la ley de financiamiento que fue presentada ante el Congreso de la República, el presidente Gustavo Petro sostuvo que “no hay un solo IVA en el gramo de comida, como se hizo en el gobierno de (Iván) Duque”.

“Es más, la mitad de la ley de financiamiento no son impuestos, es que adelantamos, yo digo retrasamos, el marco fiscal para tener un respiro en 6 billones de pesos y poder financiar el gasto”, adujo.

Estas declaraciones del primer mandatario se dieron este este viernes, 13 de septiembre de 2024, durante la clausura de la Cumbre de Alcaldes y Alcaldesas Rumbo a la COP16, realizada en Florencia, capital del Caquetá.

