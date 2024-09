Petro dice que hasta planean envenenarlo: "No repitan la historia trágica de Colombia"

El presidente Gustavo Petro insistió en que buscan tumbarlo o asesinarlo. "Las reformas y las políticas públicas que implementamos han llevado a un grupo poderoso y sectario a pensar en magnicidios, en la sangre, hoy denunciados hasta por el mismo embajador de Estados Unidos en Colombia, cuando decían por ahí que es que Petro estaba loco o paranóico", recalcó este domingo, durante una alocución transmitida por todos los canales de televisión.

Según el mandatario, sectores inconformes con su gobierno "están buscando, con artificios y manipulaciones políticas, tumbar al presidente elegido con el voto popular de las y los colombianos".

Frente a millones de televidentes y usuarios de las redes sociales, el jefe de Estado sostuvo que "para el asesinato quieren usar venenos o volquetas llenas de explosivos a mi paso, francotiradores. Para tumbar al gobierno quieren un golpe parlamentario, una votación en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes que anule el voto del pueblo".

Para el presidente Petro, el problema radica en el hecho de que a aquellos que promueven su supuesta caída "no les gusta que estemos construyendo equidad social e incautando centenares de toneladas de cocaína. Saben que apuntamos al centro del corazón de la mafia y del privilegio injusto".

Petro apela al respaldo popular

El líder de la Casa de Nariño subrayó, sin embargo, que "millones de personas no permitirán el golpe de las corbatas. Por eso, porque conozco a mi pueblo y la historia de Colombia, les digo a esas corbatas: no sean ignorantes, no violenten el país. Es el momento de hablar sin rodilleras. No es matar, es hablar".

Resaltó, así mismo, que el respaldo de los colombianos hacia su gobierno se evidencia en las marchas: "La gente que apoya el cambio sale por decenas de miles a las calles y llena las plazas". Y añadió en que es víctima de una campaña de desprestigio: "Nunca un presidente estuvo bajo tanta sevicia y perfidia".

A propósito de las movilizaciones, el primer mandatario dio una orden perentoria a los integrantes de la fuerza pública: "Su presidente les ordena no levantar su arma contra el pueblo".

Finalmente, Gustavo Petro subrayó que existen tres opciones para Colombia, incluido el "imponer los cambios a la fuerza".

"Hay tres alternativas para Colombia: volver al fusilamiento de miles de jóvenes, centenares de masacres y sangre por doquier, o imponer los cambios a la fuerza, o lograr la paz dialogando y logrando que los cambios que necesita el pueblo se hagan de forma dialogada y tranquila. Yo prefiero la última opción y por eso he convocado hace dos años a un acuerdo nacional. Mientras gentes poderosas buscan lo peor, tumbarme o matarme, nosotros tendemos la mano y les decimos que no repitan la historia trágica de Colombia. Nos merecemos otra historia y otra suerte", concluyó.

