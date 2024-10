Petro entregará tierras a víctimas de la violencia en Montería: Mancuso lo acompañará

Este jueves 3 de octubre de 2024, en Montería, el presidente Gustavo Petro entregará tierras a comunidades campesinas y a víctimas del conflicto. En ese mismo evento se espera la presencia del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, lo que ha causado malestar entre las víctimas.

Ellas aseguran que significa mucho la presencia de Salvatore Mancuso al lado del presidente de la República, Gustavo Petro, pero que sobre todo esperan reparación a las víctimas del exjefe paramilitar, garantías de no repetición y redistribución de la tierra que fue despojada por los actores armados.

La presencia de criminal Salvatore Mancuso debe traer consigo verdad y reparación a las comunidades que sufrieron la violencia, recalcan.

“Yo soy víctima del conflicto. Salvatore Mancuso me hizo un atentado donde murieron nueve escoltas de la Sijín. Me trasladé como desplazado a la ciudad de Bogotá hace dos años, estoy de nuevo en Montería y he encontrado que la reconciliación entre los colombianos sí es posible”, manifestó Álvaro Pico, víctima de los paramilitares.

Un inicio para la reparación de víctimas de Mancuso

Se insiste en que la entrega de la tierra, que fue despojada por grupos al margen de la ley, debe garantizar que estas vuelvan a manos campesinas.

“De cierta forma estos antiguos jefes paramilitares están aportando un poco a este proceso de cambio que estamos teniendo acá en el territorio. Eso no va a revivir a los muertos y, lo que ha hecho, muchos no lo van a perdonar; pero creo que una de las cosas que ayuda a reparar todas estas víctimas es específicamente empezar a conocer la verdad”, dijo Jorge Elías Ricardo, presidente de la Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba, en diálogo con Noticias Caracol en vivo.

Las víctimas insisten en que es vital conocer la verdad y tener garantías de no repetición.

“Hoy en día, ya haciendo la reparación y haciendo que él manifieste lo que se hizo, ya muchas personas van a salir de las dudas que tienen sobre sus seres queridos y las víctimas de ese conflicto”, afirmó Óscar Manuel Pérez, víctima de los paramilitares.

Se espera por parte del presidente Petro la entrega de unas 8.000 hectáreas de tierras a campesinos del departamento de Córdoba.

Dicen las asociaciones campesinas que es necesario acompañar la entrega de tierras con proyectos productivos que garanticen la sostenibilidad de los campesinos en zonas de Montería.

