¿Por qué se cayó el nombramiento de Susana Mohamad como directora de Planeación Nacional?

Luego de que se informara que la exministra de Ambiente Susana Mohamad regresaría al Gobierno de Gustavo Petro como directora de Planeación Nacional, trascendió que el nombramiento se cayó y, al parecer, el ministro del Interior, Armando Benedetti, tendría que ver con esta decisión.

De acuerdo con información revelada por La Silla Vacía, Benedetti presionó ante el presidente Gustavo Petro para evitar que Mohamad se posesionara. Incluso, el mismo medio mencionó un veto del alto funcionario contra su enemiga política, pues cabe recordar que la ex jefe de la cartera de Ambiente dijo que hizo su renuncia pública a dicho cargo por “una ola de mala información que busca atentar contra mi nombre y mis decisiones”, y que “viene precisamente del señor Armando Benedetti”.

Noticias Caracol indagó en la oficina de Susana Mohamad sobre las razones para no regresar al Gobierno de Petro y dijeron que ella se reunió el fin de semana con el presidente. En dicho encuentro llegaron a un acuerdo para que no se posesionara como directora de Planeación Nacional y, aunque aclaran que efectivamente es por razones políticas, no entregaron mayores detalles.

En febrero pasado, cuando dimitió al Ministerio de Ambiente, al ser preguntada sobre si reconsideraría su renuncia en caso de que Benedetti saliera del Gobierno, contestó: “Consideraríamos, porque nosotros no estamos para abandonar el barco, no estamos para dejar la agenda aparte”.

Sin embargo, aclaró que su dimisión, cuando Benedetti aún no era ministro del Interior, “no es solo (por) una persona, no es el problema de una persona, porque eso también es como banalizar la discusión, que es un problema personal. No, es lo que significa políticamente. Que en este momento crítico entre a la Presidencia como jefe de despacho una persona en juicio por tráfico de influencias en la Corte Suprema de Justicia, una persona que a principio de gobierno generó un escándalo con unos audios, que además maltrataron a una funcionaria que hoy es la canciller de Colombia, que genera además unos hechos como embajador de violencia supuesta contra una mujer específicamente y que no genera una confianza, por lo menos para mí es una razón, una confianza de poder avanzar en estos cambios tan complejos y en estas decisiones, cuando esta persona está en el centro del consejo de ministros. Allí sí se genera un quiebre y también un quiebre de representación política, porque va a ser la persona que va a estar al lado del presidente. Él no va a ser el que toma las actas de las reuniones del presidente. Es un empoderamiento político que no representa los principios de este cambio que queremos hacer”.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, tiene siete procesos abiertos - Colprensa/Cristian Bayona

¿Cuáles son los planes de Susana Mohamad?

Desde la oficina de la exfuncionaria indicaron que contempla cuatro escenarios. El primero, dictar conferencias internacionales sobre el medio ambiente durante mayo. Pero además, contempla ser candidata al Senado de la República, ser candidata a la Presidencia de la República o lanzarse para la Alcaldía de Bogotá.

Lo que ya se conoce es que en lugar de la exministra, a Planeación Nacional llegará como directora Natalia Irene Molina, actual subdirectora de la misma entidad.

