Susana Muhamad, exministra de Ambiente, sería la nueva directora de Planeación Nacional

Susana Muhamad, quien renunció hace pocos días como ministra de Ambiente, asumiría la dirección del Departamento de Planeación Nacional -DNP-, sucediendo así a Alexander López. El anuncio se da pocas horas después de que se informara de la llegada inminente de Armando Benedetti al Ministerio del Interior.

¿Por qué había renunciado Susana Muhamad?

La dimisión se dio tras el consejo de ministros televisado, en el que ella y otros funcionarios cuestionaron la designación de Benedetti como jefe de despacho.

Sin embargo, en entrevista con Noticias Caracol aclaró que su dimisión “no es solo (por) una persona, no es el problema de una persona, porque eso también es como banalizar la discusión, que es un problema personal. No, es lo que significa políticamente. Que en este momento crítico entre a la Presidencia como jefe de despacho una persona en juicio por tráfico de influencias en la Corte Suprema de Justicia, una persona que a principio de gobierno generó un escándalo con unos audios, que además maltrataron a una funcionaria que hoy es la canciller de Colombia, que genera además unos hechos como embajador de violencia supuesta contra una mujer específicamente y que no genera una confianza, por lo menos para mí es una razón, una confianza de poder avanzar en estos cambios tan complejos y en estas decisiones, cuando esta persona está en el centro del consejo de ministros. Allí sí se genera un quiebre y también un quiebre de representación política, porque va a ser la persona que va a estar al lado del presidente. Él no va a ser el que toma las actas de las reuniones del presidente. Es un empoderamiento político que no representa los principios de este cambio que queremos hacer”.

También expresó que si el futuro ministro del Interior saliera del Gobierno de Gustavo Petro “consideraríamos (no renunciar), porque nosotros no estamos para abandonar el barco, no estamos para dejar la agenda aparte”.

Noticias Caracol también conoció de fuentes de la Presidencia de la República, que Alexander López sería el nuevo jefe de despacho.

Aunque todos los mencionados negaron las versiones, este medio conoció que los nombramientos se harían efectivos en las próximas horas.

Lo que más llama la atención es que tanto Susana Muhammad como Alexander López fueron protagonistas de choques en el famoso consejo de ministros televisado, al cuestionar la presencia de Benedetti y Laura Sarabia en el Gobierno de Petro.

Con estos cambios ministeriales, el jefe de Estado está tomando decisiones finales y replanteando su estrategia para los 18 meses que le restan en el poder.

Para el analista Gabriel Cifuentes, “acudiendo al todo vale, el presidente se la juega el todo por el todo, en particular con el nombramiento de Benedetti como ministro del Interior, en donde está claro que no solo va a tratar de salvar la agenda legislativa, sino también le va a apuntar con mucha fuerza al 2026”.

Por su parte, el experto Pedro Viveros señala que “lo que queda claro es que el presidente está acorazando su gobierno para una campaña eminentemente electoral. Las políticas públicas, es decir, tomar decisiones para cumplir el plan de gobierno, quedaron atrás. Con esas figuras que llegan lo que queda claro es que el presidente decidió bajar la bandera y meter a su gobierno en una campaña eminentemente electoral”.

