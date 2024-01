¿Por qué se posesionó el alcalde de Tocancipá pese a estar inhabilitado por la Procuraduría?

La posesión del alcalde de Tocancipá paralizó a ese municipio. Todos buscaban el mejor ángulo para ver a Walfrando Forero, quien asumió su nuevo cargo pese a estar sancionado por parte de la Procuraduría General de la Nación.



Precisamente, Walfrando Forero fue inhabilitado por 10 años y 6 meses por incremento patrimonial injustificado de 951 millones de pesos durante los años 2016 y 2018, cuando también ejerció como alcalde de Tocancipá.

Para Forero, que le respondió a la Procuraduría, no es claro cómo este ente de control encontró méritos para sancionarlo y no la Fiscalía, que también lo investigó.

“Los momentos que se afrontaron antes y después de la elección yo creo que un ser humano no se los desea a nadie. En la forma como torturan a una familia, esa persecución no es otra sino querer acabar a los que piensan diferente, a los que actúan diferente. Estoy muy tranquilo sobre la decisión que hizo la Fiscalía sobre el supuesto aumento en el patrimonio sin justificación. Escucharon a todo el equipo jurídico mío y técnico, incluyendo contadores forenses. Demostramos que en el patrimonio no hay aumento”, aseguró.

¿Puede Forero gobernar con esta inhabilidad?

“La Procuraduría lo sancionó por la inconsistencia en su patrimonio de 951 millones de pesos, ya se profirió sentencia de segunda instancia y por obligación se pasó el expediente al Consejo de Estado para el recurso extraordinario de revisión, que podrá ser resuelto por los magistrados del Consejo de Estado en un término de entre 1 año a 5 años. Es decir, podría terminar su periodo electoral sin ningún problema”, dijo Ricardo Burgos, abogado penalista.

Sus primeras determinaciones

En compañía de su esposa, hijos, nuevo gabinete, autoridades y cientos de sus seguidores, el alcalde marchó al coliseo municipal donde habló del primer decreto que expidió.

“Toque de queda para menores de edad después de las ocho de la noche a seis de la mañana para empezar a protegerlos y que sus padres estén más pendientes de ellos en esos horarios”, aseguró el mandatario entrante.

También habló sobre la economía de la región: “La seguridad, recuperación de espacio público y el problema que se presenta a nivel nacional, que es el de las economías industriales, floricultor y en el comercio. Hay dificultades en las empresas”.