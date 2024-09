Presidente Petro afirma que el CNE tiene pruebas “chambonas” contra su campaña

El presidente Gustavo Petro calificó de “chambonas” las pruebas que el Consejo Nacional Electoral (CNE) tiene en el proceso que adelanta por presunta violación de topes para financiar su campaña.

“Simplemente leyendo la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se demuestra cómo va el golpe en Colombia. Porque tienen a un presidente juzgado por el Consejo Nacional Electoral, que ni es juez ni mucho menos penal, sino una entidad administrativa, lo mismo de Ordóñez, con unas pruebas absolutamente chambonas para decir que se sobrepasó el tope”, manifestó el jefe de Estado tras firmar la directiva presidencial que busca establecer los deberes de los funcionarios públicos en el ejercicio de la libertad de expresión y el respeto a la libertad de prensa.

“Eso no tiene ningún fundamento”

Frente al supuesto golpe de Estado que se planea contra el primer mandatario por la investigación que se adelanta en el CNE, el presidente del Consejo de Estado, Milton Chaves, aseguró en Noticias Caracol en vivo que eso es “absolutamente insólito, sorprendente entender semejante cosa. No sabe uno qué sustento tiene semejante afirmación, eso no tiene ningún fundamento”.

Recalcó que “el fuero presidencial se respeta. Tan es así que en la decisión claramente se dice, que además es lo que dice la norma, que en caso de que se llegara al extremo de requerirse la pérdida del cargo, es al Congreso de la República a quien le corresponde tomar esa decisión”.