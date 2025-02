Presidente Petro señaló a Jorge Rojas por crisis ministerial: “por poco acaba el Gobierno”

Tras la crisis ministerial que se produjo en las entrañas del alto Gobierno durante el consejo de ministros transmitido en televisión nacional el martes en la noche, el presidente Gustavo Petro señaló directamente al exdirector del Dapre, Jorge Rojas, quien renunció el miércoles en la mañana tras seis días en el cargo.

“Comenzó a decir que el jefe de despacho es el jefe de los ministros y levantó mucha indignidad y por poco acaba el gobierno, como quiere la extrema derecha”, escribió Petro en sus redes sociales.

En esta entrevista se dicen mentiras, no por culpa de Correa, sino por dejarse engañar, o no leer, las normas.El que puse de director del DAPRE o secretario general de la presidencia, comenzó a decir que el jefe de despacho es el jefe de los ministros y levantó mucha indignidad… — Gustavo Petro (@petrogustavo) February 6, 2025

En el consejo de ministros del pasado martes la vicepresidenta Francia Márquez y la ministra de Ambiente hicieron duras críticas a la designación de Armando Benedetti como jefe de despacho, un nombramiento conocido apenas unas horas antes del encuentro del gabinete.

"No me parece, en este Gobierno, las actitudes de Laura Sarabia con nosotros, conmigo, que me ha tocado decirle: respéteme que soy la vicepresidenta. Y no me parece, y respeto a Benedetti, pero no comparto su decisión; la respeto porque usted es el jefe de Estado y es el presidente, pero no comparto su decisión de traer a este Gobierno a esas personas que sabemos que tienen gran parte de responsabilidad con lo que está pasando", dijo la vicepresidenta Francia Márquez al presidente Petro durante el consejo de ministros.

Por su parte, la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, se opuso al nombramiento de Benedetti asegurando que "como feminista y como mujer, yo no me puedo sentar en esta mesa de gabinete, de nuestro proyecto progresista, con Armando Benedetti".

