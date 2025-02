Las respuestas del presidente Gustavo Petro a reclamos de ministros: "Esto no es un sindicato”

En un hecho inédito, el presidente Gustavo Petro decidió transmitir en televisión nacional el consejo de ministros que convocó este martes 4 de febrero. La reunión dejó ver la molestia que ha causado entre algunos ministros e, incluso, en la vicepresidenta, Francia Márquez, el nombramiento de Laura Sarabia como canciller y, más aún, de Armando Benedetti como jefe de despacho.

Tras los reclamos, el mandatario les respondió a sus funcionarios y les dijo: “Esto no es un sindicato”.

“Yo no estoy aquí para que me encierren”: Petro

En el consejo de ministros, que duró seis horas, la vicepresidenta Márquez cuestionó, por ejemplo, que Benedetti llegara al gabinete. “No comparto su decisión de traer a este Gobierno a esas personas que sabemos que tienen gran parte de responsabilidad con lo que está pasando”, expresó.

Por su parte, la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, manifestó que "como feminista yo no me puedo sentar en esta mesa de gabinete con Armando Benedetti (...). Ni las relaciones exteriores ni la actual jefatura de gabinete están en manos de este proyecto".

Gustavo Bolívar, director del Dapre, respaldó a las funcionarias e incluso dijo que la canciller mintió cuando afirmó que “nadie de Prosperidad Social estuvo presente” en el aterrizaje de un vuelo de Panamá con colombianos deportados de EE. UU. De hecho, manifestó que tanto Benedetti como Sarabia no deberían tener cargos de tal alto nivel en el gabinete.

En medio de todos estos cuestionamientos, el presidente Petro lamentó que la gente viera que en su gabinete “se dividen entre benedettistas y antibenedettistas”.

El presidente Petro defendió el nombramiento de Benedetti, de quien dijo "tiene una virtud que es ser loco, y la locura puede hacer revoluciones" - Captura de pantalla/Colprensa

“La noticia que sale aquí, en vez de ser un gran esfuerzo democrático, de mostrar al pueblo cómo es que se gobierna, es una pelea entre ustedes. Eso se llama sectarismo. Y el presidente no se deja encerrar, yo no estoy aquí para que me encierren. Esto no es un sindicato. El sindicato tiene una manera de ser propia, que es tomar decisiones por asamblea”, manifestó luego de las reiteradas críticas a la designación de Benedetti.

Agregó: “El partido político, si es democrático, va y toma decisiones incluso en la asamblea. El Gobierno, si quiere ser democrático, respeta el voto popular. Los ministros, al no ser elegidos, son representantes del presidente, que delega en ellos una serie de funciones públicas como las superintendencias. Y el presidente tiene esa capacidad porque es heredero del voto popular, que es de 11,5 millones de personas”.

El mandatario también defendió la posición que le delegó al exembajador en Venezuela y ante la FAO: "Armando Benedetti tiene una virtud que es ser loco, y la locura puede hacer revoluciones".

