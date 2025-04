Procuraduría anuncia indagación preliminar contra Beatriz Gómez, esposa del ministro de Salud

La Procuraduría General de la Nación anunció este martes 8 de abril indagaciones preliminares en contra de Beatriz Gómez, superintendente delegada de la Superintendencia Nacional de Salud y esposa del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, en medio de la polémica por las presuntas presiones en las que habría incurrido la funcionaria en torno a un contrato en el departamento de Amazonas.

La polémica en torno a Beatriz Gómez Consuegra surge por su rol como superintendente delegada para prestadores del servicio de salud. A la funcionaria se le acusa de presionar a funcionarios del Hospital San Rafael de Leticia para firmar un contrato relacionado con la compra de un buque hospital destinado a comunidades del Amazonas. Según las denuncias, la esposa del alto funcionario del Gobierno nacional habría amenazado con despidos si no se cumplían sus demandas.

En una grabación de la funcionaria, ella dijo lo siguiente: “Todos los días sacando y sacando excusas, todos los días es una excusa diferente (…) ¿usted qué profesión tiene?”. A esto le responde Mario Castro, asesor jurídico del Hospital San Rafael de Leticia: “Doctora, pero no ha sido culpa de nosotros, no ha sido culpa de nosotros. Soy abogado, doctora”. A lo que Gómez Respondió: “entonces parece que no. Qué pena, pero si es abogado y supiera lo que tiene que hacer y su trabajo no estaría a estas alturas del partido todavía diciendo que tienen que sacar un CDP”.

El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, aseguró que este caso ya se encuentra en indagación preliminar y que los pasos que se vienen en este proceso tomarán algún tiempo. Sin embargo, también indicó que hay suficientes pruebas documentales para adelantar la indagación.

Eljach dijo en Noticias Caracol que “en este caso hay mucha prueba documental, que la recaudamos rápidamente. Habrá que llamar a testimonios, dale la oportunidad de que explique las conductas y, con la valoración de todo ese acervo, se tomará la determinación si se abre o no investigación disciplinaria propiamente dicha”.

El contrato, valorado en 55.000 millones de pesos, de acuerdo con las investigaciones del periodista Daniel Coronell y denunciadas en Los Danieles, ha generado cuestionamientos sobre su manejo y posibles conflictos de interés.

El ministro Guillermo Alfonso Jaramillo defendió públicamente a su esposa, argumentando que las acusaciones tienen un sesgo machista y que su nombramiento ocurrió antes de que él asumiera el cargo de ministro.

La Superintendencia de Salud también emitió un comunicado reafirmando la legitimidad de las acciones de la Gómez y su compromiso con la transparencia.