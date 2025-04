Funcionaria mencionada en señalamientos contra esposa de ministro de Salud habla de su despido

Una grave denuncia salpica hoy al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y a su esposa, la médica Beatriz Gómez Consuegra, que no solo trabaja en la Superintendencia Nacional de Salud, sino que presuntamente estaría interviniendo en millonarios contratos del ministerio que encabeza su marido. El periodista Daniel Coronell, quien hizo de la denuncia, dijo que la funcionaria lo negó todo.

Según la denuncia, la doctora Beatriz Gómez Consuegra estaría presionando, incluso con amenazas, a funcionarios del Hospital San Rafael de Leticia para que firmen un contrato millonario relacionado con un buque hospital para las comunidades del Amazonas. Este proyecto, asignado al Ministerio de Salud que lidera su esposo, cuenta con un presupuesto de 55.000 millones de pesos.

Sin embargo, la ejecución del proyecto comenzó con retrasos, señala Daniel Coronell, debido a errores de transcripción por parte del Ministerio de Salud, alza en los costos de construcción y transporte del buque por parte de los armadores y la falta de aprobación de vigencias futuras necesarias para firmar el contrato.

En el audio se escucha a Gómez Consuegra diciendo lo siguiente: “Todos los días sacando y sacando excusas, todos los días es una excusa diferente (…) ¿usted qué profesión tiene?”. A esto le responde Mario Castro, asesor jurídico del Hospital San Rafael de Leticia: “Doctora, pero no ha sido culpa de nosotros, no ha sido culpa de nosotros. Soy abogado, doctora”.

Beatriz Gómez Consuegra: “Entonces parece que no. Qué pena, pero si es abogado y supiera lo que tiene que hacer y su trabajo no estaría a estas alturas del partido todavía diciendo que tienen que sacar un CDP”.

La denuncia incluye audios de una llamada del pasado 27 de marzo entre la doctora Beatriz Gómez Consuegra, Lina Baracaldo, agente interventora del hospital, y Mario Castro, asesor jurídico de la entidad.

En la conversación, ambos advierten que la firma del contrato sería inviable debido a los riesgos del proyecto.

Mario Castro: Hoy lo organizo, ese es el compromiso, organizarlo hoy, pero hoy no queda firmado el contrato, doctora. Es imposible que quede firmado hoy.

Beatriz Gómez Consuegra: Necesito que quede firmado perfecto. Mire, señor, o queda firmado hoy o me pasa la renuncia.

La denuncia periodística registra que ante el no cumplimiento de la petición de la alta funcionaria, Lina Baracaldo, agente interventora del hospital, fue despedida el primero de abril y reemplazada por Denis Amparo Vázquez, al parecer, por una cuota política.

Lina Baracaldo afirma que hubo presión por el contrato

La funcionaria dijo en Noticias Caracol que venía alertando, según ella. sobre factores de riesgo financieros en el proyecto. Señaló que “sí existió” la presión, “por lo menos unos dos meses fuertemente. A mí me llamaban constantemente del Ministerio y de la Superintendencia. De hecho, me hacían reuniones de seguimiento del contrato para saber cuál era el estado del arte del contrato”.

Agregó que su salida del cargo como interventora el primero de abril tuvo que ver con las presiones denunciadas en la columna de Daniel Coronell por parte de la esposa del ministro de Salud. "Claramente es la no suscripción del contrato del buque hospital", dijo, manifestando que "nosotros dentro de la autonomía que tenemos como agentes interventores podemos hacer las evaluaciones correspondientes para establecer si las decisiones son convenientes o no para nuestros hospitales. Digamos que no hay una relación de subordinación entre la doctora Beatriz y en este caso la interventoría”.

Entretanto, luego de conocerse la columna de Daniel Coronell, el jefe de la cartera de Salud se pronunció por medio de sus redes sociales, apuntando a que desde su llegada al ministerio su esposa ha recibido ataques, los cuales rechaza con firmeza.

Desde el Ministerio de Salud emitieron un comunicado en el que se informa que el proyecto que involucra el buque hospital para el Amazonas presenta demoras en su ejecución, las cuales consideran injustificadas. Sin embargo, el comunicado no explica las razones ni menciona el porqué la doctora Beatriz Gómez Consuegra, alta funcionaria de la Superintendencia de Salud, habría intervenido en el proceso para que el contrato se llevara a cabo, tal como lo denuncia el periodista Daniel Coronell.

Así las cosas, serán los organismos de control los encargados de determinar cuál fue el papel, la actuación y el trabajo que desempeñó la esposa del ministro Jaramillo en el proyecto.