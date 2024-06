¿Quién estaría detrás del "fuego amigo" denunciado por Verónica Alcocer?

Al interior del Palacio de Nariño, los problemas no parecen estar sólo en los resultados de gobierno, pues la primera dama, Verónica Alcocer, acudió a la Fiscalía para interponer una denuncia donde deja en claro que en el Gobierno hay una guerra interna, misma que ella definió como "fuego amigo".

“En estos casos son personas dentro del mismo Gobierno quienes lanzan historias y rumores para confundir a la opinión pública y minimizar el escrutinio sobre sus propias acciones. Este tipo de maniobras no sólo socavan la confianza en las instituciones, sino que también perpetúan la impunidad al evitar que se aborden y resuelvan adecuadamente los problemas de la corrupción”, dijo la primera dama.

Según la denuncia de Alcocer, el hostigamiento y la desinformación contra ella busca vincularla con el escándalo de corrupción de la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD.

¿Qué dijo el ministro de Interior sobre la denuncia de Verónica Alcocer?

Desde el Gobierno, el ministro del Interior se refirió tanto a la denuncia penal como a los problemas internos de los que habla la primera dama.

“Es una acusación delicada y si la hace ella es porque tiene elementos de juicio. O sea, una persona como la primera dama no va a hacer una afirmación si no tiene elementos de juicio muy fuertes, eso lo tengo claro. No respondo, pero a veces uno sentiría que puede haber más colaboración”, sostuvo Luis Fernando Velasco, ministro del Interior.

Por ahora, la primera dama no dio nombres de quienes estarían detrás de la campaña en contra de ella y dejó todo en manos de la Fiscalía, que en este caso investiga el presunto delito de hostigamiento de acuerdo con los elementos plasmados en la denuncia.

Noticias Caracol conoció que el listado con los nombres de las personas que están detrás de este supuesto complot los tiene el equipo de abogados de la primera dama y que solo será entregado cuando se conozca qué fiscal llevará el caso.

