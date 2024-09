Radicaron tutela contra Petro por postular a Eljach a procurador: el presidente reaccionó

Un día después de que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, oficializara que Gregorio Eljach, actual secretario del Senado de la República, es su candidato para la elección de procurador general de la Nación por parte dicha corporación legislativa, un abogado radicó una tutela en contra del mandatario por una supuesta violación al debido proceso.

El origen de esta situación se remonta a la convocatoria pública realizada por el jefe de Estado, a través de la cual invitó a los colombianos interesados para que se postularan y participaran en el proceso de selección de su candidato para el cargo de procurador. 41 personas lo hicieron.

Luego, el pasado jueves, 19 de septiembre de 2024, el presidente Petro dio a conocer que su candidato era Gregorio Eljach , quien no participó en dicha convocatoria y por lo tanto no aparecía en la lista final de 20 preseleccionados por el Departamento Administrativo de la Función Pública.

En ese sentido, la tutela presentada por al abogado Saúl Villar Jiménez aduce que, pese a que la Constitución no le exige un proceso específico para escoger su candidato a procurador, el mandatario estaba obligado a respetar dicha convocatoria, pues se expidió un acto administrativo que incorporaba una invitación pública.

"Una vez revisadas las hojas de vida de los aspirantes inscritos en la Presidencia de la República para ser ternados por el Ejecutivo para la Procuraduría General de la Nación, por parte del Departamento Administrativo de la Función Pública, quedó un listado de 20 aspirantes en el cual no aparece el nombre del doctor Juan Gregorio Eljach Pacheco, actual Secretario General del Senado", detalla la tutela.

Por lo tanto, de acuerdo con los argumentos de Villar en la acción judicial, el hecho de que el jefe de Estado no eligiera su candidato de las personas que participaron de la convocatoria pública constituye una violación al debido proceso.

En la tutela también se hace referencia a la existencia de posibles conflictos de interés e inhabilidades en relación a la postulación de Gregorio Eljach, debido a que justamente es el secretario de la corporación legislativa encargada de elegir al reemplazo de Margarita Cabello, actual jefe del Ministerio Público y quien dejará el cargo en enero de 2025.

Es así como, a través de dicha acción judicial, se le pide al Consejo de Estado suspender la candidatura de Eljach y ordenar al presidente Gustavo Petro elegir a su aspirante entre los 20 preseleccionados que participaron de la convocatoria pública.

¿Qué dijo el presidente Petro ante esta tutela?

Al enterarse de esta tutela, el presidente de los colombianos se pronunció a través de su cuenta en la red social X y cuestionó esa acción judicial.

“¿También me van a quitar mi derecho constitucional a ternar candidato a procurador de todas las personas que se inscribieron ante las cortes y mi despacho, como dice mi carta al presidente del Senado? ¿O se trata de un vargasllerismo que sufre de viudez del poder?”, se preguntó.

Y concluyó: “Por favor, no más Néstor Humberto, no más cartel de la toga, no más usar la justicia como arma política y extorsiva”.

Por lo pronto, Gregorio Eljach sigue siendo parte de la terna que completan Germán Varón y Luis Felipe Henao, que son los candidatos a procurador postulados por la Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado, respectivamente.

