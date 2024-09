Petro aseguró que represas de Hidroituango y El Quimbo nunca debieron hacerse

Durante un acto de entrega de tierras a víctimas del proyecto de la hidroeléctrica El Quimbo en Huila, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró que nunca debió hacerse esa represa y tampoco la de Hidroituango en Antioquia.

“Qué es lo que están haciendo con el Estado y con el pueblo colombiano si no es business, business y business oscuros, incluso con el dinero de la mafia. Pues eso son los entuertos que hay que deshacer y ahora aquí estamos al frente de uno. Nunca se debió haber hecho la represa de Hidroituango, nunca se debió haber hecho la represa de El Quimbo, esa es la realidad”, afirmó el primer mandatario.

En ese sentido, el jefe de Estado se refirió a la manera cómo debe desarrollarse Colombia.

“Ah, que entonces ¿cómo se desarrolla el país? El desarrollo es el crecimiento de la vida, no acabar la vida y entonces eso implica que un proyecto, porque se necesita energía eléctrica, tiene que hacerse de tal manera que impacte lo menos posible la vida”, argumentó.

Según Petro, la represa se habría podido hacer en La Guajira

Sin embargo, el presidente Petro cuestionó que el regionalismo y “el mal nacional que se llama el centralismo”.

“Claro, aquí se mete el regionalismo, porque el mismo espacio que utiliza Hidroituango se hubiera podido hacer en La Guajira, haciendo socios a los indígenas wayú, socios, no sobre los indígenas wayú y produciría la misma energía, no habría riesgo sísmico sobre el campesinado que vive de ahí abajo y las poblaciones, y estaría en La Guajira, pero es que a veces no vale que esté en La Guajira, sino que esté en Antioquia y que esté en Bogotá. Y ese es un mal nacional que se llama el centralismo”, sentenció.

