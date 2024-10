Reforma al Sistema General de Participaciones: Senado limita transferencias a entes territoriales

Este 28 de octubre de 2024, se lograron acuerdos en el Senado de la República sobre la reforma constitucional al Sistema General de Participaciones. "Esto da tranquilidad en el marco fiscal de mediano plazo y garantiza que podamos empezar a superar los círculos de pobreza y violencia en las regiones", explicó Ariel Ávila, ponente del proyecto.

>>> Le recomendamos: Petro respalda reforma a sistema de participaciones y minhacienda dice que es inviable

“Logramos 4 acuerdos: pasamos del 46.5% al 39.5%. La transición aumenta de 10 a 12 años, condicionamos a una ley de competencias y creamos el cierre de brechas para los territorios más afectados. Esto da tranquilidad en el marco fiscal de mediano plazo”, describió el senador Ariel Ávila, en diálogo con Noticias Caracol en vivo .

El senado Ávila dijo que, tras extensas reuniones desarrolladas en fin de semana, el Ministerio de Hacienda hizo una proyección a 12 años con el 39.5% sin poner en riesgo el marco fiscal de mediano plazo.

Publicidad

En conversación con este medio, el vocero de la Alianza Verde Centro Esperanza confesó que los alcaldes, gobernadores y comunidades "esperaban más", sin embargo, "cuando uno hace un acuerdo, nadie queda totalmente contento, pero es el mejor acuerdo posible". Pese a esto, los consensos obtenidos permiten que el país tenga garantías en cuanto a estabilidad fiscal.

#Colombia | Se logra acuerdo que limita el aumento a los entes territoriales. El senador Ariel Ávila, ponente de la reforma constitucional del sistema general de participación, explica la iniciativa.



Más en https://t.co/yqNEZK7rZ3 pic.twitter.com/CEULKzAOdp — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) October 28, 2024

¿Qué es el Sistema General de Participaciones?

Publicidad

De acuerdo con el Ministerio del Interior, el Sistema General de Participaciones es un mecanismo por medio del cual es gobierno nacional trasfiere recursos a municipios, distritos y departamentos para atender servicios básicos como educación, salud, agua y saneamiento básico.

Por medio del proyecto de acto legislativo 018, una iniciativa de la autoría de los senadores Guido Echeverri, Gustavo Moreno y Jairo Castellanos, y la ponencia de Ariel Ávila, se busca fortalecer la autonomía de los departamentos, distritos y municipios, con el fin de que los entes territoriales tengan mayores recursos y permitan más distribución y ejecución de los mismos.

Esta reforma al Sistema General de Participaciones permitirá, en términos sencillos, que los mandatarios territoriales dejen de depender del gobierno central para el giro de recursos para proyectos en las regiones.

Al ser un acto legislativo, necesita de 8 debates para llegar a sanción presidencial. Hoy surtió su sexto debate en el Senado.

Publicidad

🏛️ | El día de hoy la Plenaria del Senado de la República retomará la discusión en sexto debate al proyecto que reforma el Sistema General de Participaciones y con el que se espera fortalecer la autonomía de los departamentos, distritos y municipios 🇨🇴. pic.twitter.com/JAstzI2vvq — Senado de la República 🇨🇴 (@SenadoGovCo) October 28, 2024

"El centralismo fracasó": ministro Cristo

Publicidad

El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, aplaudió la reforma al Sistema General de Participaciones, enfatizando en que fue una iniciativa que nació desde los mismos parlamentarios.

"Hay un consenso en Colombia de que lo que está funcionando hoy, no funciona. El centralismo fracasó y no soluciona los problemas del país. Quienes insistan tercamente en mantener el estado de las cosas como están hoy, simple y sencillamente no conoce la realidad territorial", expresó el ministro Cristo, quien señaló que el proyecto tiene el aval del gobierno.

>>> Puede interesarle: ¿40 años sería la pena máxima para abusadores y asesinos de niños? Minjusticia explica propuesta