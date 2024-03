Gustavo Bolívar defiende su nombramiento en el DPS: “La experticia se aprende, la honestidad no”

Gustavo Bolívar fue designado como nuevo director del Departamento de Prosperidad Social, un nombramiento que fue criticado por diferentes sectores, que cuestionan su preparación para estar al frente de una entidad que tiene un presupuesto de 11 billones de pesos.



En entrevista con Noticias Caracol, Gustavo Bolívar defendió su nombramiento y aseguró que, otra vez, no cobrará el salario.

¿Por qué aceptó el cargo? ¿Tiene la preparación académica para asumir el puesto?

“El presidente de la República me encargó el manejo de una de las entidades más grandes del Estado, que tiene mayor presupuesto, porque quiere seguir en la lucha contra la corrupción y la lucha por los menos favorecidos a través de una persona que le ha probado que nunca se robaría un solo centavo. Yo tengo que rodearme, ya estoy recibiendo hojas de vida de los mejores expertos. La experticia se aprende, la honestidad no se aprende. Por el Departamento de Prosperidad Social han pasado expertos, que hoy los están buscando con circular de Interpol, porque se robaron el dinero. Yo no tengo título, porque no he querido, me gradúo en junio y en julio hago la maestría”, dijo.

¿Gustavo Bolívar se considera como un activista en un cargo técnico?

Publicidad

“Soy un activista porque considero que este presidente tiene las mejores intenciones, programas e ideas. Le ha faltado un poco de impulso, los funcionarios no debemos tener miedo a ejecutar. Mientras uno esté haciendo las cosas con honestidad, no se debe tener miedo”, aseguró.

¿Por qué dejó su curul en el Congreso, pero ahora acepta este nombramiento?

Publicidad

“Me retiré porque necesitaba escribir, esa es mi actividad principal, de la que devengo íntegramente todos mis recursos. Ya trabajé año y algo, ya me pude fondear, poder financiar una operación y mi paso para el DPS está financiado, no necesito los recursos de la Nación para vivir. Escribí un par de novelas en este lapso, tengo para vivir lo suficiente. Siempre lo he dicho, no me he quedado con un solo centavo del Estado”, concluyó.