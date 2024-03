Iván Name a Petro: Al Congreso “no le pesa una soga en el cuello del presidencialismo”

Iván Name, presidente del Congreso, volvió a mandarle un mensaje al mandatario Gustavo Petro, quien lo acusó de trabar las reformas sociales que cursan en el Legislativo. El senador del Partido Alianza Verde también pidió independencia y respeto.



“Jamás podría yo osar de abrogarme una decisión que es de ustedes frente a las reformas, frente al mundo, frente al control político, frente a la operación del Parlamento. Lo que pediría frente a esta coyuntura, que se presenta cuando el señor presidente de la República me ha señalado como un presidente del Congreso que se jacta de decir que va a hundir los proyectos, es manifestarle el respeto, no por el honorable senador Iván Name, sino por el Senado y el Congreso. Además de inconveniente, una intervención al fuero independiente y autónomo del Parlamento”, manifestó Iván Name.

El presidente del Congreso se refirió a sus compañeros parlamentarios y aseveró que espera que no “haya intervención de otra rama”.

“Tenemos en la historia de nuestro tiempo un momento de reflexión y dignidad con nosotros mismos, en sus noches y en sus madrugadas cada uno y cada quien tendrá un juez implacable que es su propia conciencia sobre lo que va a hacer y decidir en nombre del porvenir, nadie más puede juzgarnos. Pedimos independencia, respeto y ojalá que no haya intervención de otra rama ofreciendo, quitando o poniendo, como ha sido un sistema del modelo presidencial colombiano”, puntualizó Name.

En el mensaje, el presidente del Congreso manifestó que la democracia en Colombia se debe fortalecer y que al Legislativo “no le pesa una soga en el cuello del presidencialismo”.

Publicidad

“Colombia es una de las naciones más viejas y antiguas de Sudamérica, su democracia es imbatible, las columnas de este Capitolio no las van a derribar ni unos, ni otros. Debemos entre todos fortalecerlas. Mi mensaje es, primero, excusar que me hayan señalado de advenedizo, invasor y ser una obstrucción para el trámite de los procedimientos que nos corresponden. Y profundizar en la seguridad y certeza de que, entre nosotros, en este hemiciclo, como lo han hecho otros, bajo los tiempos de la historia, sonando sus botines que dejaron mal fundada la patria y que de allí deviene nuestra problemática, en este Estado centralista y presidencialista, vuelvo a decir algo que dije el día que me posesioné: a este Congreso no le pesa una soga en el cuello del presidencialismo”, concluyó Iván Name.