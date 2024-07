Ricardo Bonilla tras acusaciones de Olmedo López: "Mi inocencia prevalecerá con pruebas"

El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, respondió tras ser nombrado por Olmedo López en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional Para la Gestión del Riesgo (UNGRD).

El funcionario manifestó que "mi inocencia, más allá de cualquier sombra de duda, prevalecerá con pruebas y argumentos que aportará mi equipo jurídico".

Además, el ministro del Gobierno Nacional dijo que “afrontaré con respeto por la justicia cualquier examen sobre mis actos oficiales”.

Mi inocencia, más allá de cualquier sombra de duda, prevalecerá con pruebas y argumentos que aportará mi equipo jurídico, sin distraerme de mis verdaderas obligaciones. pic.twitter.com/h8MeACk3FT — Ricardo Bonilla (@ricardobonillag) July 17, 2024

Apenas se conocieron las declaraciones de López, reveladas por Noticias Caracol, desde la oficina del ministro de Hacienda le dijeron a este noticiero que el funcionario no se iba a pronunciar al respecto y solicitaron que se remitiera a una declaración en la que Ricardo Bonilla aseguró que no es ordenador del gasto, que su despacho no contrata obras y que no tiene relaciones con contratistas.

¿Qué dijo Olmedo López sobre Ricardo Bonilla?

El exdirector de la UNGRD indicó en la Corte Suprema de Justicia que altos funcionarios del gobierno del presidente Gustavo Petro le ordenaron desviar fondos de la entidad para dar contratos a congresistas, a cambio de sus votos a favor de los proyectos del Gobierno nacional.

Además, López aseguró que llevó a cabo reuniones con Ricardo Bonilla y el exministro del Interior Luis Fernando Velasco, donde se habría orquestado un complejo entramado para desviar los dineros de la UNGRD.

Olmedo López sostuvo que recibió órdenes de altos funcionarios del Gobierno para amañar y entregar contratos a dedo a parlamentarios de diferentes regiones de Colombia.

¿A quiénes nombró Olmedo López en la Corte Suprema de Justicia?

Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda

Luis Fernando Velasco, exministro del interior

Carlos Ramón González, director nacional de Inteligencia

Otty Patiño, alto comisionado de Paz

Liliana Esther Bitar Castilla, senadora de la República

Wadith Manzur, representante a la Cámara

Juan Pablo Gallo, senador de la República

Karen Manrique, representante a la Cámara

Julián Peinado Ramírez, representante a la Cámara

Juan Diego Muñoz Cabrera, representante a la Cámara

