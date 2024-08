"Son los asesinos los mismos que gritan 'fuera Petro'", afirma presidente colombiano

Un nuevo pronunciamiento del presidente Gustavo Petro, durante la Asamblea General del partido Colombia Humana, levantó revuelo en redes sociales luego de que afirmara que quienes gritan “Fuera, Petro” son "los ricos del país" y los “asesinos".

En el discurso, el jefe de Estado indicó que no le interesa ser parte de las familias de los “ricos” del país.

Petro completamente desquiciado asegura que todos los ricos y los que gritan "Fuera Petro", son realmente unos asesinos que no soportan que él tenga la piel café con leche.



Cada vez me convenzo más que todo socialista tiene problemas mentales. pic.twitter.com/QwqXeWGogh — Emmanuel Rincón (@EmmaRincon) August 19, 2024

¿Qué dijo el presidente Petro?

“¿No le gritan a Petro los ricos del país ‘fuera Petro’? ¿No están reproduciendo el mismo mensaje que lanzaron cuando mataron 5.000 de la Unión Patriótica? Son unos asesinos los mismos que gritan ‘fuera Petro’ porque es que no se pueden aguantar que alguien con café de leche en la piel y que no es de sus familias y que no le interesa ser de sus familias y conquistarse a una esposa de sus familias ni meterse a sus clubes”, decretó en un tono aireado el presidente Petro.

Además, durante la asamblea se abordaron decisiones importantes con miras a las elecciones del año 2026, esto con el fin de establecer una estrategia sólida para la unificación del Pacto Histórico.

