Tras llamados de atención por baja ejecución, UNGRD defendió su gestión presupuestal

Después de que la Contraloría encendiera las alertas por el bajo nivel de ejecución presupuestal de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), la entidad afirmó que en lo corrido del 2024 ha girado pagos por $605 mil millones de pesos.

Ejecución del presupuesto de la UNGRD durante el 2024

Por medio de un comunicado, la UNGRD aclaró sus movimientos financieros en concepto de pagos girados en el periodo entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2024.

Según la unidad, la mayoría de estos pagos se ha dado para aspectos como la gestión del riesgo, al cumplimiento de compromisos pendientes de años anteriores y a gastos de funcionamiento de la entidad.

"Es importante aclarar que la UNGRD no se rige bajo el principio de anualidad y su ejecución no puede medirse con la misma metodología que a las demás entidades del Estado. Cabe mencionar que la mayoría de los pagos que hace la UNGRD se aplican a la reserva presupuestal y pago con valor líquido cero, lo que hace que no se reflejen directamente en la vigencia del 2024", detalló.

Así mismo, aseveró que la actual dirección de la UNGRD, encabezada por Carlos Carrillo, está adelantando diálogos con el Ministerio de Hacienda para modificar el esquema de pagos para que la ejecución pueda ser contabilizada dentro de la anualidad y no se cargue a la reserva presupuestal.

Para el año 2024, la UNGRD recibió un total de $780.279.241.893.

¿Qué dijo la Contraloría sobre la ejecución presupuestal de la UNGRD?

El 5 de agosto de 2024, la Contraloría advirtió la baja ejecución presupuestal por parte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) para prevenir posibles estragos causados por riesgos naturales, entre ellos, el fenómeno de La Niña.

El contralor general Carlos Hernán Rodríguez Becerra aseguró que “entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2024, la UNGRD solo ha ejecutado el 0,96% del presupuesto destinado para la atención de riesgo y desastres”.

Además, destacó que en 2023, el 0,02% de lo contratado por la entidad no fue ejecutado, por lo cual unos $2,13 billones de pesos pasaron como rezago presupuestal al año 2024.