Vicky Dávila será candidata a la Presidencia de la República, revela Blu Radio

Vicky Dávila será candidata a la Presidencia de la República . La periodista renunciará a la dirección de la revista Semana y se concentrará en su carrera política. Inicialmente, buscará recoger firmas entre la ciudadanía para avalar su aspiración, de cara a laselecciones de 2026 . Así lo aseguró este jueves, en primicia, la emisora Blu Radio.

Hasta el momento, Vicky Dávila no ha confirmado o negado dicha información. Ni en sus redes sociales, donde es muy activa, ni en las cuentas de Semana hay anuncio alguno. Sin embargo, el tema es tendencia y ha generado un gran número de mensajes, a favor y en contra.

Victoria Eugenia Dávila Hoyos ha tenido una carrera periodística en medios como Noticias RCN, La FM, W Radio y Semana. Sin embargo, en los últimos años ha ganado alta visibilidad en las redes sociales por sus posiciones críticas respecto al gobierno del presidente Gustavo Petro.

Aunque hubo muchas especulaciones sobre las intenciones políticas de Vicky Dávila, y pese a que ella nunca quiso confirmarlo abiertamente, Blu Radio recalcó que es un hecho que la presentadora de noticias entrará en la contienda para ser la próxima inquilina de la Casa de Nariño. La emisora señaló que, incluso, ya notificó a los directivos de Semana sobre su decisión y que su salida se daría pronto.

“En las próximas semanas, diciembre o enero, dejará la dirección de Semana para dedicarse de lleno a su campaña”, afirmó Ricardo Ospina, director del servicio informativo de Blu Radio. Agregó que la reportera recorrerá el país en busca de firmas y que intentará alianzas con sectores que se oponen a la administración Petro.

Vicky Dávila, ¿crónica de una candidatura anunciada?

Desde que Petro llegó al poder, Vicky Dávila ha protagonizado diferencias y controversias con el jefe de Estado, miembros de su gabinete, integrantes del Pacto Histórico e influenciadores que respaldan al actual Gobierno. También con Claudia López, exalcaldesa de Bogotá y de quien igualmente se cree podría ser candidata para las elecciones presidenciales de 2026.

Dávila se sumaría así al ramillete de posibles candidatos que desde ya suenan para los comicios del año entrante, tanto en la derecha como en la izquierda. En el primer sector se mencionan nombres como Miguel Uribe, Paloma Valencia y María Fernanda Cabal, mientras que en el segundo aparecen políticos como María José Pizarro, Gustavo Bolívar y la exministra Carolina Corcho.

En varias entrevistas, incluida una con Caracol Radio hace dos semanas, Vicky Dávila ha sido cuestionada sobre sus aspiraciones políticas. Ante esa pregunta, respondió el 29 de octubre en el programa que dirige Gustavo Gómez: “¿Yo tengo un partido político, he recogido firmas, me he inscrito o hago reuniones políticas permanentes? ¿Soy candidata?”. Los panelistas le contestaron que “en este momento no”, a lo que ella recalcó: “Esa es la respuesta, yo no soy candidata, yo soy periodista, pero si quisiera (ser candidata) podría serlo. ¿Cuál es el problema? Pero ese no es el problema. La pregunta es: ¿soy candidata sí o no, casi dos años antes de las elecciones? Pues la respuesta es obvia, es no. Soy la directora de Semana. Eso sí, no tengo la culpa de que me incluyan en las encuestas y de que vaya punteando”.

Vicky Dávila ha sido periodista y presentadora de noticias - Foto: Colprensa

¿Quién es Vicky Dávila?

Nacida en el municipio de Buga, Valle del Cauca, el 30 de mayo de 1973, Vicky Dávila estudió comunicación social y periodismo en la Universidad Autónoma de Occidente, en Cali. Inició su carrera en el canal regional Telepacífico y pasó luego por el Noticiero TV Hoy y QAP. En 1998, ingresó al Canal RCN y fue, desde entonces y hasta 2015, la cara principal de los informativos de ese medio de comunicación. Además, lideró La FM de RCN Radio.

Madre de dos hijos, estuvo casada con su colega Juan Carlos Ruiz, pero enviudó en 2001. En 2008 contrajo nupcias con José Amiro Gnecco Martínez, un oftalmólogo. Desde 2019, está vinculada a la revista Semana. Por su trabajo como periodista, ha obtenido cuatro premios Simón Bolívar y cinco TVyNovelas.

