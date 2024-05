¿Con qué frecuencia habla de salud mental con sus hijos?

¿Usted habla de salud mental? ¿Sus emociones son un tema frecuente? Con la campaña Abraza tu mente, la Unicef invita a las personas a tocar este tipo de temas, que a veces están pendientes y que charlarlos a tiempo puede evitar dolorosas pérdidas.

Recuerde que después de la pandemia los problemas emocionales y mentales aumentaron, en especial en los más jóvenes. Tenga en cuenta que la salud mental no está separada de la física.

Algunos jóvenes esperan por parte de los adultos ser escuchados, pero no siempre sienten que tienen la atención que requieren. Dicen que prefieren callar para no ser acosados por las personas que no entienden su situación.

Para que la conversación sea más respetuosa, abierta y sincera, Unicef lanzó la invitación a hablar de salud mental con la campaña Abraza tu mente.

“Su objetivo es hablar de salud mental. Reducir el estigma o el concepto negativo que se tiene alrededor de la salud mental. Es transformar esa conversación de que salud mental es negativo y es enfermedad a que es salud. Abrir esa conversación en que los niños y las niñas puedan hablar sobre sentimientos, situaciones emocionales. Que los escuchemos para no entrar en una estigmatización”, indicó Salua Osorio, médica salubrista.

Y es que las cifras del Ministerio de Salud revelan que en Colombia el 44,7% de niños y niñas muestran indicios de afectación en la salud mental. Por eso, es especial abrazar las mentes de los menores para que no se silencien por estigmas o miedos.

¿Qué dicen los padres de familia?

“La verdad muy poco hablamos del tema, yo creo que nos dedicamos a tratar otros temas como el colegio, como sus amistades y olvidamos algo importante como la salud mental”, aseveró Arturo Guatibonza, padre de familia.

“Hablo mucho con él sobre cómo se está sintiendo, cómo está con sus amigos, qué inquietudes tiene, cómo se siente con el colegio”, recalcó Luz Morales, madre.

Se trata de una conversación que los padres admiten que no es fácil, pero cuyo papel es fundamental.

