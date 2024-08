Desabastecimiento de medicamentos en Colombia tiene en jaque a cientos de pacientes

Crece la preocupación en los pacientes de diferentes patologías de Colombia por el desabastecimiento de algunos medicamentos vitales para tratar enfermedades como la epilepsia. ¿Es responsabilidad del gobierno o de la EPS?

¿Por qué hay desabastecimiento de medicamentos?

El último reporte del Invima sobre abastecimiento y desabastecimiento de medicamentos dejó latente la problemática actual que se tiene con los fármacos en el país.

Medicinas como el Clobazam y la Fenitoína, en sus presentaciones más recetadas para el tratamiento de la epilepsia, no estarán disponibles por un tiempo, esto por falta de materia prima y otros por cambio en el sitio de fabricación.

"Tienen culpa las EPS, sí; tienen culpa los distribuidores logísticos, también; pero el Ministerio de Salud también tiene que apersonarse de esto y que busquemos soluciones, para, entre todos, mejorarlo", expresó Laura Guio, directora médica de la Liga Central contra la Epilepsia Bogotá.

¿Qué dice el Ministerio de Salud?

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, volvió a ser enfático en que las EPS podrían importar los medicamentos vitales no disponibles.

"No es que no exista los medicamentos. El que no está, se convierte un vital disponible, que lo pueden importar las EPS, pero no lo están haciendo. Las EPS están autorizadas para traerlos sin ninguna restricción, entonces las EPS tienen que cumplir con su trabajo", comentó el jefe de la cartera de salud.

