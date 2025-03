"El sarampión está de vuelta": preocupación por aumento de casos de esta enfermedad en el mundo

Europa y Asia Central reportaron en 2024 más de 127.000 casos de sarampión, una cifra que duplica la del año anterior y que representa el nivel máximo de incidencia de la enfermedad en la región en más de 25 años, advirtieron deste la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en un estudio conjunto.

"El sarampión está de vuelta, y esto es una llamada de atención", advirtió en un comunicado el director regional de la OMS para Europa, Hans Kluge.

Las agencias de la ONU atribuyen este avance de la enfermedad, que puede ser mortal o requerir hospitalización especialmente en niños pequeños, a una reducción en la cobertura de la vacunación en muchos países, iniciada durante la pandemia de covid-19 y alimentada luego por la "desinformación" en torno a las vacunas.

"Medio millón de niños en 53 países de Europa y Asia Central no recibieron su primera dosis de la vacuna en 2023", afirmaron OMS y UNICEF, advirtiendo que algunas naciones en la región han llegado a reportar tasas de vacunación de solo el 24 %, lejos del 95 % recomendado para que se logre la llamada "inmunidad de grupo".

Un 70 % de los casos registrados (74.000) necesitaron hospitalización, un 40 % se dieron en niños menores de cinco años (54.000) y se reportaron 38 muertes, agregó el estudio conjunto.

Según OMS y UNICEF, los casos de sarampión se habían ido reduciendo progresivamente en Europa desde 1997, cuando se registraron 216.000 contagios, hasta alcanzar un mínimo histórico de 4.440 en 2016, pero desde 2018 ha habido un resurgimiento de la enfermedad que se exacerbó durante la pandemia.

¿Qué es el sarampión y cómo puede tratarse?

El sarampión es una enfermedad muy contagiosa que puede propagarse entre personas muy fácilmente y puede tener consecuencias serias en la salud, como ceguera y sordera. También es susceptible de provocar problemas de salud a largo plazo, como un debilitamiento del sistema inmunológico que deja a quienes sobreviven con mayor vulnerabilidad ante otras enfermedades.

Noticias Caracol consultó con el infectólogo y epidemiólogo Carlos Álvarez cómo puede prevenirse este tipo de enfermedades. El experto fue enfático en que la vacunación es la clave, puesto que cuando no se hacen los procesos de salud pública de forma adecuada, vuelven a aparecer los casos.

"Los que no vieron personas morirse de sarampión, para ellos hablar de sarampión les parece una cosa completamente rara, y que vacunar contra algo que nunca vieron, pues se piensa que no es necesario, pero esto no recuerda que efectivamente el virus sigue ahí", expresó.

En Colombia el sarampión está controlado, pero la invitación es a seguir inmunizándose para evitar brotes en el territorio nacional.

