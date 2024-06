Estas son las exigencias de Fecode sobre el modelo de salud para no hacer movilizaciones

El sindicato más grande de maestros del país, el de la Federación Colombia de Trabajadores de la Educación, Fecode, lanzó una fuerte advertencia a las entidades gubernamentales encargadas del funcionamiento del modelo de salud de los profesores.

Estas son las peticiones de Fecode:



Desbloquear el proceso de contratación.



Que se firmen realmente los contratos con las IPS públicas y privadas al igual que con esas entidades que prometieron en un principio como dispensarios de medicamentos. Ellos hablan de las cooperativas para hacer el suministro en hospitales y de una provisión amplia con Drogas La Rebaja.



Solicitan nombrar a los coordinadores responsables en todos los territorios. Esto estará a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, Fomag.



Actualizar las bases de datos de los maestros y de sus familias.



Delimitar transición y determinar hasta cuándo irá ese proceso.



Seguir atendiendo, especialmente a los pacientes crónicos, terminales o con enfermedades huérfanas.

De no cumplir con estas exigencias, la Junta Directiva de Fecode, en un término no mayor a diez días, hará uso de diferentes movilizaciones y convocatorias.

Martha Alfonso, secretaria de Relaciones Internacionales de Fecode, manifestó: “Lograr que en esa contratación se garanticen las no barreras. Aquí hay una responsabilidad muy grande de la Fiduprevisora, porque en diferentes espacios donde estuvieron no solo los ministros, sino los responsables de la Fiduprevisora no agilizaron procesos o no fueron claros con situaciones como las que se han denunciado”.

Alfonso complementó que “hay muchos tipos de movilizaciones que se vienen adelantando. Algunos han hecho mítines, otros han hecho paros por exigencia de las regiones, pero desde Fecode, desde la estructura central, nosotros estamos haciendo seguimientos y a eso se le llaman asambleas”.

Fecode deja claro que desde el principio ha apoyado esa propuesta del Gobierno, pero que durante este proceso hay un saboteo constante, falta de organización para poder cumplir con lo que les prometieron y le piden tanto a la Fiduprevisora como al Ministerio de Educación, en general a todo el Gobierno, que ordenen lo necesario para que se supere la crisis.

