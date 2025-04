Normativa de emergencia sanitaria por fiebre amarilla: vacunación obligatoria en zonas de riesgo

Este lunes 21 de abril, elMinisterio de Salud anunció oficialmente la normativa de emergencia sanitaria debido al brote de fiebre amarilla que afecta diversas regiones del país. La resolución establece medidas urgentes para controlar la propagación del virus y proteger a la población.

“Declárese la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional con ocasión a la circulación activa del virus de la fiebre amarilla, hasta que haya transcurrido al menos ocho semanas epidemiológicas sin casos humanos ni epizootias”, se lee en la resolución.

La resolución, firmada el miércoles 16 de abril, establece diversas medidas que las autoridades sanitarias nacionales deberán implementar para evitar la propagación del virus en el país.

La normativa exige la vacunación inmediata de toda la población, desde los 9 meses hasta los 59 años, en municipios de alto y medio riesgo. Los secretarios de salud deberán enviar reportes semanales sobre el avance de la vacunación, mientras que las EPS deben activar los equipos básicos de salud en los territorios afectados.

De acuerdo a la resolución, los municipios de alto riesgo son aquellos que cuentan con condiciones ambientales para la posible aparición de casos de fiebre amarilla. Según la clasificación serán categorizados periódicamente por parte del Ministerio de Salud y Protección Social.

Vacunación voluntaria y puntos fijos

En los municipios de bajo riesgo, la vacunación será voluntaria. Sin embargo, se establecerán puntos fijos de vacunación en todo el país, especialmente en zonas fronterizas. Además, se exigirá el carné de vacunación a los turistas que ingresen a territorios de alto riesgo. Aquellos que no estén vacunados deberán aplicarse la dosis correspondiente.

Además, se aclara que las entidades territoriales deberán priorizar los recursos no ejecutados o de balance del Sistema General de Participaciones en Salud Pública para cumplir con el plan de la emergencia sanitaria. Según el documento, se ordena que se convoquen los consejos territoriales de gestión de riesgo, con el propósito de coordinar acciones y definir medidas urgentes que permitan mitigar los efectos de la emergencia y evaluar la necesidad de declarar una emergencia a nivel local.

Dentro de las medidas establecidas, se solicita a todo el sector salud implementar acciones de control de vectores, incluyendo la dotación de toldillos y la ejecución de actividades de control físico. Adicionalmente, las entidades territoriales de salud deberán llevar a cabo acciones de inspección, vigilancia y control sanitario, de acuerdo con los lineamientos emitidos por el Ministerio de Salud y Protección Social.

"Intensificar acciones de control físico y social de Aedes en los alrededores de los establecimientos especiales como terminales de transporte, plazas de mercado, instituciones educativas y demás lugares de alto riesgo por aglomeración", se especifica en la resolución.

Asimismo, se menciona que: "En los municipios de alto riesgo, se deben activar las Redes de Vigilancia Epidemiológica Basada en la Comunidad (REVCom) para el reporte oportuno de personas con síntomas compatibles con un síndrome ictérico-hemorrágico. También se debe reportar la presencia de monos o mamíferos pequeños enfermos, muertos o restos de huesos".

Con estas medidas, el Ministerio de Salud busca frenar el avance de la fiebre amarilla y garantizar la seguridad sanitaria de la población.

¿Quiénes deben vacunarse con urgencia?

La aplicación de la vacuna es especialmente recomendada para:



giones como la Amazonía, Orinoquía, Llanos Orientales, Magdalena Medio, Sierra Nevada de Santa Marta y varios departamentos del sur y occidente del país. Residentes en zonas de riesgo donde la fiebre amarilla es endémica o donde actualmente hay brote.

Turistas extranjeros que ingresen a Colombia y planeen visitar regiones de selva o selva húmeda tropical.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud, los municipios con mayor número de casos en lo que va del año se concentran en el Tolima, seguido por Caquetá, Putumayo y Caldas. La alerta también abarca otros departamentos como Huila, Meta, La Guajira, Guaviare, Guainía y Vaupés.

Requisitos para recibir la vacuna de la fiebre amarilla

La inmunización es completamente gratuita y no requiere orden médica, pero sí se deben cumplir algunos criterios:



Edad: se aplica desde los 9 meses hasta los 59 años.

se aplica desde los 9 meses hasta los 59 años. Salud: personas con enfermedades inmunológicas o condiciones especiales deben consultar previamente con su EPS.

personas con enfermedades inmunológicas o condiciones especiales deben consultar previamente con su EPS. Tiempo previo al viaje: la vacuna debe aplicarse al menos 10 días antes de visitar zonas endémicas para garantizar su efectividad.

la vacuna debe aplicarse al menos 10 días antes de visitar zonas endémicas para garantizar su efectividad. Certificado: se entrega carné de vacunación al momento de recibir la dosis y se registra en el sistema PAIWEB del Ministerio de Salud.

Para quienes ya se vacunaron antes de 2016, no es necesario repetir la dosis, pues la inmunidad es de por vida. Sin embargo, si no se tiene el carné físico ni aparece el registro digital, las autoridades recomiendan volver a aplicarse la vacuna. En caso de no contar con el carné ni aparecer en el sistema PAI, la persona puede acudir a cualquier punto de vacunación para recibir una nueva dosis sin riesgo para la salud. La vacuna, desarrollada con virus atenuado, es segura y efectiva en el 95% de los casos tras una sola aplicación.