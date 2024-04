¿Qué es el autismo? Mitos y realidades para comprender mejor este trastorno

El autismo es una condición más frecuente de lo que se cree. Según la Organización Mundial de la Salud, este se presenta en una de cada 100 personas. Sin embargo, la mayoría de ellas no tienen diagnóstico y, por lo tanto, tampoco un tratamiento adecuado e integral para mejorar la adaptación, habilidades y, en definitiva, su calidad de vida.



Un mito importante que se debe derribar sobre el autismo es el de las curas milagrosas, ya que no existen. Tampoco es cierto que esta condición esté asociada a ciertos rasgos físicos externos, debido a que es un trastorno principalmente del comportamiento.

El trastorno del espectro autista, como su nombre lo dice, se manifiesta de múltiples maneras y los especialistas aseguran que no hay dos pacientes iguales.

Víctor Rozo, neurólogo pediatra de la Fundación Santa Fe, explica que “el espectro leve es aquel que le permite a la persona, de una u otra forma, tener un rol en la sociedad. El moderado le genera dificultad para poderse involucrar y necesita de asistencia y el severo requiere de alguien que la esté cuidando”.

El autismo afecta principalmente tres áreas: la comunicación, el comportamiento y el relacionamiento social. Precisamente, debido a lo variado de sus síntomas, hay muchas creencias equivocadas. Por ejemplo, que las personas que lo padecen son tímidas y no se relacionan con nadie. “Sí se comunican. De hecho, existen códigos de lenguaje o integración de lenguaje. Algunas personas lo hacen de forma analítica y otras, con códigos gestáltico”, manifiesta el doctor Rozo.

“Una persona con autismo tiene unas particularidades en las que puede ser muy literal en su lenguaje, inflexible y, a veces, inmediatista. No respeta turno. En ocasiones también puede ser desacelerada y otras veces, pasiva”, complementa Rozo.

También existe el mito de que son personas más inteligentes, a lo que Rozo responde que “pueden fascinarnos con sus dibujos y con sus destrezas musicales. En la genética podemos encontrar una diversidad de espectros dentro del espectro autista y, la verdad, son más los niños que tienen inteligencia normal que los que tienen discapacidad cognitiva. El 75% de la población con autismo tiene inteligencia normal”.

Aunque el autismo no tiene cura, sí existen tratamientos con terapias conductuales, de desarrollo y psicológicas, entre muchas otras. Incluso, en ocasiones se dan medicamentos para manejar algunos síntomas.

Es muy importante diagnosticar el autismo a tiempo y no dejar pasar ciertas señales de alarma como “no responder a su nombre, no mostrar objetos ni decir adiós, no sonreír espontáneamente, no mostrar interés por otros, hacer rabietas frecuentes de forma desproporcionada y tener algún tipo de adicción u obsesión a objetos”, señala Maira Soto, psiquiatra infantil de la Fundación Santa Fe.

Pese a que todavía muchos creen que una de las causas del autismo está relacionada con la vacunación, no existe ninguna evidencia científica que muestre algún tipo de asociación entre las vacunas y ese trastorno.