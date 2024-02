¿Sabe cuantos tipos de sangre existen? Estudio busca colombianos con RH únicos

Cuando se habla de tipos de sangre, la mayoría de personas sabe que son A, B, O, ya sea positivo o negativo. Sin embargo, pocos saben que hay muchos más.



Hace 7 años, se conoció en Medellín el caso de una niña de 1 año que ingresó al hospital por complicaciones gástricas y anemia, sin embargo, no pudo ser tratada con una transfusión porque se le identificó un raro tipo de sangre llamado bombay.

“Esta bebé tiene un grupo sanguíneo que se presenta aproximadamente en 1 de 1.000.000 de personas y no había donantes identificados en Colombia, tampoco había sangre disponible y sus familiares no resultaron compatibles”, explicó Paula Gaviria, líder de la unidad de inmunohematología avanzada del Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología e Innovación en Salud.

Después de varios días, el donante de este raro tipo de sangre se encontró en Brasil y, tras sortear los trámites necesarios, la sangre llegó y la niña pudo ser transfundida.

Aquella pequeña es uno de los pocos casos en el mundo de un extraño tipo de sangre.

Y es que aunque muchos no lo sepan, los grupos sanguíneos van más allá del A, B, AB, O y el RH positivo o negativo que todos conocemos.



¿Cuántos tipos de sangre existen?

“Hay otros 43 sistemas de grupo sanguíneo. Entonces imagínense la cantidad de cosas que están en nuestros glóbulos rojos. Además, dentro de esos 43 hay muchísimas otras variaciones”, agregó la experta.

Sin embargo, de todos estos tipos de sangre poco comunes, los de más interés clínico y que más se estudian son alrededor de 10.

“Esos grupos están en el porcentaje de 1 en 1.000 más o menos. Podía haber un caso de 1 en 100, pero lo que sea de uno en 100 ya empieza a ser un grupo único de esas características”, mencionó Bernardo Camacho, director del Instituto Distrital de Ciencia Biotecnología e Innovación en Salud.

Incluso, hay un tipo llamado sangre dorada del cual solo habría identificadas 50 personas en el mundo. Entre más raro sea el grupo sanguíneo, más difícil es conseguir un donante en caso de necesitar una transfusión sanguínea.

Por eso, el Instituto Distrital de Ciencia Biotecnología e Innovación en Salud empezó una investigación para buscar e identificar colombianos con estos tipos de sangre poco frecuentes.

La investigación incluirá 9 mil donantes de sangre de todo el país.

Hasta ahora, el instituto solo tiene registro de 23 personas en Colombia con estos tipos de sangre únicos, número que esperan aumentar con el estudio que, además de identificar y localizar a estas personas, busca por primera vez en el país almacenar unidades de esta sangre para garantizar que haya reservas suficientes.