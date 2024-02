Los peligros de tomar medicamentos vencidos: ¿sabe lo que le hace a su cuerpo?

A la hora deconsumir un medicamento es de vital importancia verificar, entre otras cosas, su fecha de caducidad.Si llega a estar vencido, evite consumirlo porque puede traer efectos negativos para la salud.



Miguel Antonio Tolosa, toxicólogo, explicó que si se consume un medicamento vencido “su efecto terapéutico se pierde, entonces estamos tomando un medicamento que seguramente va a tener alto riesgo de fallar”.

Pero no se trata de la fecha de vencimiento solo de los medicamentos, también de otros productos como curas, gasas, alcohol, agua oxigenada, entre otros.

“Tienen unas condiciones de esterilidad que hace que en cierto tiempo el producto sea de uso seguro para la persona. Después de un tiempo esas sustancias se tienden a contaminar por diferentes bacterias y eso hace que podamos incluso tener infecciones locales asociadas al mal uso de dispositivos”, recalcó el experto.



Otros elementos que deberían revisarse son los condones y toallas higiénicas.

“Esa fecha de vencimiento me garantiza efectividad, sea como barrera protectora en el caso de los preservativos o como esa capacidad absorbente dentro de las toallas higiénicas. Recordemos que detrás de una toalla higiénica hay un dispositivo de absorción y esos geles se pueden dañar, se pueden llenar de humedad haciendo que no sea efectivo. Los condones son látex que ha sido trabajado, pero requiere ciertas temperaturas y condiciones”, agregó Tolosa

Por si no lo sabía, además de estos elementos de uso personal, también los cosméticos tienen fecha de vencimiento. En el caso del maquillaje, no respetarla nos expone a problemas en piel, ojos y boca.

“Se llena de bacterias, se contamina. Me expongo a que el producto no me funcione, a que me dé dermatitis o incluso lesiones en los ojos que puede ser desde conjuntivitis hasta blefaritis”, concluyó el toxicólogo.



¡Pilas! Revise con regularidad la fecha de vencimiento de los medicamentos, elementos de curación, condones y maquillaje.

Expertos recomiendan revisar cada dos meses la fecha de caducidad de los medicamentos, cada año los elementos de curación y, desechar los condones en cada uso.