¿Su propósito de Año Nuevo es hacer ejercicio? Siga estos consejos para cumplir este objetivo

El comienzo de año es la oportunidad perfecta para adquirir nuevos hábitos y muchos de ellos tienen que ver con la salud y, específicamente, con hacer ejercicio. Pese a que esta es una meta de muchos, la mayoría (cinco de cada diez personas) la abandona y pospone.

¿Cómo evitar abandonar hacer ejercicio?

Se aconseja tener claro cuál es su motivación, pregúntese ¿por qué va a hacer ejercicio?: por salud general, pérdida de peso o hacer amigos en el gimnasio. Así puede plantearse unos objetivos y un plan para hacer seguimiento en el corto, mediano y largo plazo.

Disfrutar del proceso y volverlo una rutina, de eso se trata hacer ejercicio para así obtener todos los beneficios, no solo para la salud física, sino también emocional y mental.

El líder de cardiología deportiva del centro LaCardio, Óscar Pérez, indicó que los principales motivos por los que las personas desisten de hacer ejercicio son: “Motivación, falta de tiempo, otros quehaceres, otras responsabilidades, cambios a lo largo del año, trabajo, responsabilidad y, también eventualmente, algunos síntomas que se pueden presentar al inicio del ejercicio”.

Errores en el ejercicio que cometen los principiantes. - Freepik y Getty Images

¿Cómo empezar a hacer ejercicio?

Por eso, empiece de manera paulatina: “lo que recomendamos es iniciar con baja carga y cortos periodos de tiempo. Lo básico inicial que recomendamos, por ejemplo, los cardiólogos en actividad física, es hacer 150 minutos semanales como base, repartidos en al menos 5 días a la semana de ejercicio aeróbico de moderada intensidad. Esos son como 30 minutos al día, si 30 minutos para muchas personas es mucho, pueden iniciar con 20, no hay problema”, indicó el médico Pérez.

Y como se trata de un nuevo estilo de vida no olvide la alimentación para alcanzar más rápido los objetivos, en especial el de pérdida de peso, que también debe ser progresivo.

Pérez explicó que “hasta un máximo se ha visto de 2.5 a 3 kilogramos en una semana se puede lograr una reducción de peso, pero eso es con un ejercicio de muy alta intensidad combinado con una buena dieta. Sin embargo, ¿qué me han mostrado estos estudios con ejercicio de alta intensidad combinado con dieta? Que no es sostenible en el tiempo, con alta intensidad, no. Para hacer ejercicio hay que hacerlo de una forma responsable e incremental que sea muy beneficiosa para la salud de una persona”

Tenga especial cuidado si tiene alguna condición de base, no todos pueden empezar de un día para otro a realizar ejercicio, pues “personas que tienen antecedentes cardiovasculares en la familia, muerte súbita, enfermedades de las arterias coronarias, otro tipo de enfermedades que lo pueden poner a un riesgo de tener alguna enfermedad cardiovascular durante el ejercicio, entonces, la prevención es primordial. Si vas a hacer ejercicio, conoce tus números primero, hazte un chequeo y luego de eso hacemos una valoración predeportiva para prescribir adecuadamente el ejercicio”.

Los resultados al querer bajar de peso, tonificar o tener mejor estado físico no se ven de la noche a la mañana, se requiere paciencia, constancia y disciplina.

