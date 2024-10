Usuarios de Sanitas en Antioquia denuncian problemas en entrega de medicamentos: "Muy mal"

Los afiliados a las EPS intervenidas por el Gobierno tienen dificultades para acceder a los servicios médicos. Peticiones, quejas y reclamos están en aumento. Las EPS que más registran solicitudes de sus afiliados son Nueva EPS, Sanitas, Capital Salud, Sura y Famisanar, por lo que los interventores están buscando diferentes espacios para brindar soluciones.

Cerca de 1.500.000 peticiones, quejas y reclamos por parte de los usuarios se presentaron ante la Superintendencia Nacional de Salud solo en 2023 y en los primeros cinco meses de 2024 fueron 846.000 peticiones.

María Isabel Bedoya, una usuaria de la EPS, expresó su frustración: “Muy mal, porque yo voy y los solicito y que nunca están, que me los mandan a la casa y nunca me los envían. Sí ha desmejorado mucho, era más rápido y ahora le dicen a uno que tengo que esperar, que no hay y nunca llega”.

Lo que dicen los usuarios de Sanitas

Gustavo Gómez, también usuario de Sanitas, compartió su experiencia: “Hasta el momento, regular. Hay veces que la espera es mucha para cualquier medicamento”.

Por otro lado, hay usuarios con condiciones críticas, como Jonathan Meneses, quien enfrenta problemas de adicción. Él enfatizó la urgencia de su situación: “Mal, porque cuando no es una cosa es la otra. Ya sea por una letra, ya sea por un código. Yo soy reclamando medicamentos desde el 18 de septiembre y no me lo han entregado. Si uno no tiene el medicamento, recurre a las calles a consumir; si uno no tiene el medicamento, tiene que comprarlo y es supremamente caro”.

Sin embargo, no todos los usuarios comparten la misma opinión. Ligia Gómez, quien sufre de problemas pulmonares, mencionó: “Un poquito demoradito a veces, pero por mi condición me atienden prioritario. Tengo una enfermedad de los pulmones”.

EPS Sanitas ha comunicado que los usuarios pueden verificar la ubicación de los sitios de entrega de medicamentos en su página web, ingresando a la sección de la red de atención y haciendo clic en “red de medicamentos”. A pesar de las dificultades, los usuarios esperan que los cambios anunciados en la entrega de medicamentos mejoren el servicio y la atención recibida.