Impactante revelación detrás de ‘La Bruja Dioselina’: “Fue una sombra en mi vida”

Gustavo Adolfo Villanueva, más conocido como ‘La Bruja Dioselina’ en Sábados Felices, habló para Se Dice De Mísobre los momentos angustiantes y desafiantes de su vida.

Nació el 27 de agosto de 1969 en Palmira, Valle del Cauca. Creció con cinco hermanos y una madre soltera que luchó por sacarlos adelante. Su padre fue una figura poco presente en su vida, pese a que él siempre quiso buscarlo. Un hecho que, sin duda, marcó su niñez.

Su abuela ha sido uno de los grandes tesoros de su vida. Su madre fue cantante y siempre soñó con ser parte de la industria, sin embargo, trabajó en centros artísticos donde su ingreso económico era poco para criar a sus hijos. Villanueva recuerda con tristeza que eso afectó parte de su infancia, ya que su mamá tenía que dejarlos con familiares o conocidos para su cuidado.

La historia de ‘La Bruja Dioselina’

En medio de eso, Villanueva aseguró que “hubo maltratos psicológicos y físicos por particulares”, pues mencionó que en varios de los lugares donde lo cuidaban a él y a sus hermanos pasaron por humillaciones e incluso los ponían hacer fuertes labores para darles de comer.

En uno de los inquilinatos, conoció a Dioselina que “era bruja literalmente”. Según el humorista, ella les daba unas doctrinas referentes a Dios, pero en las que para él había mucho sadomasoquismo. “Fue una sombra que me acompañó durante muchos años, porque hubo cosas muy fuertes. Mi mamá nunca lo supo”.

Era tal convencimiento de la mujer que hizo que la mamá de Villanueva le cambiará su nombre, ya que tenía el de su papá y le aseguró que si no lo hacía a futuro él sería igual a su padre. Un hecho que traumó al humorista, ya que no se sentía identificado.

Luego, Gustavo Villanueva fue enviado a la casa de protección de menores del ICBF, por una recomendación de unos allegados de su mamá, donde vivió momentos difíciles de su adolescencia, ya que las personas que vigilaban esos lugares eran policías y por tanto “tenían unos paradigmas carcelarios”.

Después de los crudos momentos de su infancia, empezó a buscar camino. Inició siendo parte de eventos como payaso y asistente del padre de Adriana Bottina, quien se movía en el mundo de las artes. Él fue el primero que vio un talento en Gustavo Villanueva y quien le puso el apodo de 'Triki Trake'.

“Él me motivó muchísimo, me dijo ‘tú puedes ser uno de los mejores comediantes que ha tenido este país, tiene muy buenas habilidades, métase a estudiar artes escénicas’. Él me abrió la perspectiva para soñar”, afirmó el humorista.

¿Cómo llegó ‘La Bruja Dioselina’ a Sábados Felices?

Gustavo Villanueva recordó que sus primeros castings fueron llenos de miedo y temor, sin embargo, uno de sus compañeros lo apoyó para que sacara adelante su presentación.

En el segundo programa que se presentó ganó el casting, desde entonces, su vida cambió completamente. Recuerda con mucha alegría cómo inició su carrera en Sábados Felices, con su papel de ‘La Bruja Dioselina’, pese a que ese fue un recuerdo amargo que dejó cicatrices que aún intenta sanar.