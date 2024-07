Rafa Pérez y los secretos detrás de la separación de Kvrass: "Nos atropelló el éxito"

El cantante Rafa Pérez habló en Se Dice De Mí sobre su amarga experiencia tras la separación del grupo musical Kvrass.“Éramos muy sinvergüenzas, estábamos en la época del aprendizaje. Nos atropelló el éxito en realidad”, aseguró el músico, quien reveló que al inicio de la agrupación eran realmente compañeros que se llevaban muy bien y todos iban por el mismo camino de soñar en grande.

La agrupación que nació en 2007, con sus cofundadores Rafael Pérez y Yader Romero como vocalistas, Luis Campillo en el acordeón y Kenel Swing como percusionista, empezó a sonar en el país, especialmente en la Costa Caribe. Era tal talento que tenían estos jóvenes que su nombre ‘Kvrass’ comenzó a ser muy popular en los escenarios.

“Éramos unos muchachos comunes, del barrio, a estar en tantos escenarios, en tantas partes, con mujeres y con tanta gente detrás de nosotros”, mencionó Pérez.

Su energía y carisma hicieron que en poco tiempo se posicionarán en la cima de los cantantes de vallenato. Pese a la gran fama y a las miles de personas que los aclamaban esta agrupación fue deteriorándose por problemas internos y escándalos que salieron a la luz pública.

“Milagros me hace la pregunta del millón, que me cambio el pensamiento con respecto a Kvrass y me dijo ‘¿cómo te vez tú en 10 años?’, y a mí en ese momento me dio mucho miedo”, agregó.

El primero en abandonar la agrupación musical fue Rafa Pérez

En 2016, Rafa Pérez abandonó el grupo por motivos que venían acumulándose hasta que se percató de un desorden financiero que no correspondía con la responsabilidad planteada desde un principio. El panorama del equipo musical se iba viendo afectada por las malas decisiones.

“La amistad empezó a desmoronarse poco a poco, a partir de ese episodio del desvío de los recursos”, precisó Pérez. Además, no solo fue el tema financiero turbio que presenciaban, sino también problemas de infidelidad, egocentrismo y falta de lealtad entre los integrantes del grupo.

La foto de Rafa Pérez desnudo

Otro de los problemas que recuerda Rafa fue cuando una foto suya desnudo fue viralizada, un escándalo que sin duda le hizo cuestionarse sobre las personas de lo rodeaban. Pues, para ese entonces, él recuerda que ese día estaba con unas mujeres y los integrantes de Kvrass, pero no sabe si fueron ellas o uno de sus compañeros quien la compartió. Por ello, aseguró que sus amigos le “dieron la espalda” y que desde ahí “empezaron a crecer muchísimo más las diferencias”.

La agrupación decidió acabar con ese sueño tras varios intentos de sostener el grupo, pese a su talento y las ganas de salir adelante les faltó el compromiso, la organización y, sobre todo, la responsabilidad.