6 hermanos fueron separados por adopción hace 32 años y 4 lograron conmovedor reencuentro

Hace más de 30 años, una mujer humilde en Bogotá tuvo seis hijos –tres niños y tres niñas– a quienes decidió dar en adopción en distintos orfanatos. Las niñas fueron adoptadas por una pareja italiana, mientras que sus hermanos no tuvieron la misma suerte y vivieron en un hogar de paso. El destino se encargó de reunirlos después de tantos años. Séptimo Díaconoció este emotivo reencuentro en 2019.

María del Jesús Bonilla sufrió maltrato y violencia por parte de su esposo. La difícil situación económica era evidente en su hogar. Tuvo catorce hijos en total, y dio en adopción a los seis menores, pues vivía un calvario y deseaba darles un mejor futuro. “Mi vida al lado de José Orlando Romero era una tragedia porque por todo me pegaba, me daba puñaladas y los niños tenían que ver todo eso...No tenía nada, no tenía dónde llegar, ni una pieza, ni qué darles de comer”, afirmó.

En 1992, Omar Bonilla, el mayor de los seis hermanos, tenía 10 años; le seguían Yerson, de 7 años; Wilson y Cindy, de 6 años; Alejandra, de 4 años, y Angie, de 2 años. “Mi padre era un toma tragos, llegaba borracho en las noches a darnos duro. Cada golpe afectaba a mi mamá… Recuerdo que mi mamá ponía a Cindy para protegerse, como un escudo, porque mi papá era realmente violento”, aseguró Omar.

¿Por qué los dio en adopción?

En abril de ese año, María del Jesús decidió enviar a sus tres hijos a un hogar de paso y, horas después, entregó a sus tres hijas menores en otro orfanato. Un documento del ICBF sostiene que María del Jesús las visitó durante nueve meses, pero después no volvió.

Cindy, Alejandra y Angie fueron adoptadas por una pareja italiana. Crecieron en Módica, en el sur de Sicilia, la isla más grande del Mediterráneo y un importante destino turístico. “Después de ocho años de matrimonio y en vista de que no llegaba los hijos de forma natural, decidimos hacer la solicitud de adopción nacional e internacional...En pocos meses nos avisaron que había tres niñas y las aceptamos de inmediato”, mencionó Giorgio, padre adoptivo.

Las tres niñas crecieron en un hogar lleno de amor, educación y tranquilidad. Sin embargo, sus hermanos en Colombia no tuvieron la misma suerte de crecer en una familia estable. Ellos se vieron atrapados en la drogadicción y la delincuencia.

“Yo estuve viviendo en el Cartucho por casi dos años, en la noche llegaba gente a matar...A mí me pegaron un tiro, cuando llegué a la morgue y desperté estaba al lado de los muertos”, comentó Omar Bonilla a Séptimo Día.

Para ese entonces, Yerson cumplía una condena por abuso sexual a un menor, mientras que Wilson delinquía en las calles de la ciudad.

Sin embargo, mientras la vida de estos dos hombres tomaba un mal rumbo, su hermana Cindy los buscaba en las redes sociales, deseando saber más sobre su familia biológica.

A través de una videollamada, Cindy reconoció a su hermano Omar y a los demás. Desde ese día, mantuvieron una comunicación constante, pero ella realmente anhelaba volver a abrazarlos. Buscó la complicidad de sus dos hermanas para realizar un viaje a Colombia, pero no fue apoyada.

Viajó sola a Bogotá con la ilusión de ver a sus familiares. En medio de lágrimas y una inmensa alegría, estos cuatro hermanos, junto a su madre, se volvieron a abrazar y recordaron lo inseparables que habían sido en su infancia.

