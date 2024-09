Milagroso trasplante de médula ósea salva la vida de una niña: “Él es mi ángel”

La pequeña Angeli Zúñiga Martínez fue diagnosticada a los dos meses de nacida con anemia Diamond-Blanckfan, una enfermedad que no le permite producir glóbulos rojos adecuadamente. El pronóstico de los médicos no era muy alentador, y solo un trasplante de médula ósea podría salvarle la vida. Séptimo Díadocumentó en 2020, una historia de persistencia y de un milagroso regalo.

“Es una niña muy fuerte, demasiado fuerte”, aseguró Giselis Martínez, mamá Angeli. Para ese entonces, la menor de 9 años, ya se había sometido a varios tratamientos médicos, exámenes y hospitalizaciones por su grave estado de salud, sin embargo, ni los dolores le quitaban de su rostro una gran sonrisa.

Angeli nació el 16 de octubre de 2011, en Cartagena. Desde bebé, empezó a padecer palidez en su piel. Luego, le diagnosticaron anemia debido a la falta de hemoglobina. Por ello, todos los días tenía que depender de un medicamento que supliera la necesidad de glóbulos rojos.

“Los médicos decían que por la cuestión de los medicamentos el corazón se le iba a crecer y que de pronto ella no iba a poder tener una vida como los demás niños... Ahí entró la doctora y me dijo ‘bueno mamá, transfusiones por el momento’ y me habló de un trasplante de médula ósea’, reveló Giselis.

A pesar de todos los pronósticos, Angeli comenzó a llevar una vida aparentemente tranquila hasta que descubrieron que su cuerpo no había respondido a los corticoides como se esperaba. Este hecho comprometía su vida, ya que, si sus niveles de hemoglobina bajaban, no habría esperanza de que sobreviviera.

Milagrosa donación de médula ósea

De inmediato se solicitó un trasplante de médula ósea que fuera compatible con el ADN de Angeli. Sin embargo, ella no tenía hermanos y su madre ya no mantenía una relación amorosa con el padre de la menor. Angeli tenía que ser intervenida antes de que cumpliera 10 años.

En junio de 2016, Giselis conoció a Jaiber Cotera, con quien inició una relación sentimental. Meses después, los médicos le dijeron a la madre de Angeli que un hermano podría salvarle la vida. Por ello, Giselis tomó una arriesgada decisión: le pidió a Jaiber tener un hijo con el propósito de que este donara su médula ósea a Angeli.

Aunque Moisés, el hermano de Angeli, solo era un 50% compatible con ella, el hecho de ser un niño sin enfermedades de base ni complicaciones de salud, como las que podría tener un adulto, lo convirtió en el donante ideal.

En 2020, el país entró en cuarentena debido a la pandemia de COVID-19. El procedimiento se detuvo y Angeli se contagió. Tras superar el virus, se reprogramó la cirugía para el 21 de septiembre de ese año, en Cali. Giselis se aferraba a las cadenas de oración de sus vecinos y familiares para que el trasplante fuera exitoso, y así fue.

Tras varios meses de recuperación, Angeli solo deseaba volver a Cartagena con su familia y agradecía a su hermano por haber sido el mejor regalo de su vida. “Lo quiero mucho y él es para mí como un regalo. Le prometo que vamos a luchar y vamos a ser fuertes los dos...Él es mi ángel”, concluyó Angeli.