Inquilinos peligrosos: el lado oscuro de alquilar habitaciones a desconocidos en Colombia

Con mayor frecuencia, los colombianos se ven obligados a alquilar habitaciones dentro de sus hogares para generar ingresos adicionales. Sin embargo, la falta de filtros y rigurosidad por parte de algunos arrendatarios ha permitido que a las viviendas entren inquilinos peligrosos con perfiles engañosos que terminan generando violencia e incluso cometiendo atroces asesinatos. Séptimo Día conoció los testimonios de familiares de víctimas de este fénomeno y otros que lograron sobrevivir para contarlo.

Uno de los casos se dio en la ciudad de Medellín en febrero de 2024, donde dos arrendadores confiaron en la persona equivocada. Una mujer vivió como inquilina bajo el mismo techo con ellos durante dos años. Sin embargo, ella es la principal sospechosa de un terrible asesinato.

La víctima fue Marta Cecilia Puertas, de 68 años, quien fue encontrada por las autoridades al interior de su casa con un fuerte impacto en su cabeza, lo que le habría causado la muerte. Aparentemente, era una mujer sin enemigos y querida por sus vecinos.

Lilia Salcedo, de 57 años, es la principal sospechosa del crimen. Ella era vecina de la víctima. Llegó a vivir con Marta Cecilia cuando esta le pidió ayuda, ya que, tenía muchos gastos que debía suplir. Por lo que, decide rentarle una habitación. Sin embargo, está nueva inquilina no presentaba ninguna rareza, por el contrario, se volvió muy buena amiga de la familia.

Un hecho alertó a sus cercanos, pues los últimos meses de arriendo dejó de pagarlos. Además, las autoridades hallaron evidencias contundentes en su habitación, como manchas de sangre en el colchón y rastros de limpieza. Por ahora, la Fiscalía General de la Nación adelanta un proceso en su contra.

Otro de los casos ocurrió en Cali, donde María Victoria Loaiza, de 61 años, fue brutalmente asesinada por su arrendatario quien llevaba menos de una semana como inquilino en su casa. Su hijo, Freddy Ortiz Loaiza, de 27 años, quien presenció todo, también resultó gravemente herido al recibir al menos 29 puñaladas con un arma cortopunzante.

“Que la amo, que me perdone por no haberla podido ayudar más de lo que hubiera querido. Que en ese instante no pude, no tuve la fuerza suficiente por mi parálisis”, mencionó Freddy, hijo de la víctima.

En poco tiempo, empezaron a ver comportamientos extraños del inquilino, Mateo Alejandro Salas, como que golpeaba la pared, hablaba solo, jugaba video juegos muy agresivos, incluso, les cogía las cosas personales y los alimentos de la casa de María Victoria sin permiso. El joven fue detenido por las autoridades con ayuda de la ciudadanía, y ahora, se encuentra recluido en la estación de Policía El Guabal, en Cali. No obstante, la familia de la víctima se sigue cuestionando por qué le abrió las puertas de su casa a un desconocido que provocó una trágica muerte.

El último caso, es el de Lina Gamboa, abogada, defensora de animales y vocera en su municipio de Madrid, Cundinamarca, quien sobrevivió tras recibir 12 impactos en su cuello con un arma cortopunzante por su inquilino quien se obsesionó con ella. ¿Por qué no denunció a tiempo? ¿qué le faltó a Lina para detectar a su victimario?

Jair Antonio Orozco fue su agresor, pese a ser capturado por las autoridades el día de los hechos, quedo en libertad a los dos días después de su detención. Se espera que haya un proceso justo en contra de este hombre que por poco le quita la vida a Lina Gamboa.