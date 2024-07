Mujer fue asesinada frente a su hijo por inquilino al que le arrendaron una habitación

En Colombia, cada vez es más común que dueños de un inmueble opten por arrendar una habitación de su misma casa para así generar un ingreso adicional, pero existe una cantidad preocupante de tragedias, como la ocurrida en Cali el pasado 14 de febrero cuando María Victoria Loaiza, de 61 años, según las autoridades, fue brutalmente asesinada por su arrendatario quien llevaba menos de una semana como inquilino en su casa.

Freddy Ortiz Loaiza, de 27 años e hijo de la víctima, recibió más de 20 heridas con un cuchillo. El joven con parálisis cerebral presenció todo lo ocurrido.

La mujer y su hijo vivían en una vivienda del barrio Cristóbal Colón desde hace un año, el lugar tenía cinco habitaciones, por lo que ella decidió arrendarle una habitación a un inquilino nuevo el 9 de febrero de 2024.

El arrendatario era Mateo Alejandro Trullo Salas, de 26 años. “Nosotros no lo conocíamos, simplemente él llegó un día en una bicicleta negra y fue a ver la habitación, le pidió a mi mamá que se que se le alquilara”, aseguró Freddy Ortiz a Séptimo Día.

Tras el respectivo papeleo, el hombre se pasó a vivir a este hogar. Sin embargo, rápidamente empezaron a tener diferencias en la convivencia. “No sé si se drogaba la verdad, porque, como te digo, unos días le empezaba dar puños a la pared, a hablar solo, a jugar unos juegos agresivos”, señaló el joven.

El punto más alto de tensión entre su inquilino y María Victoria Loaiza fue el martes 13 de febrero.

“Él quería hablar con ella, pero mi mamá no quería hablar con él. Después se le fue acercando a agredirla, a querer tocarla, a querer hablar con ella, ya fue cuando ese man se puso más agresivo y la empezó a ahorcar”, recordó con dolor Freddy, sobreviviente del brutal ataque.

Joven sobrevivió a brutal ataque

Freddy Ortiz Loaiza intentó auxiliar a su madre, pero no fue posible. “Yo fui por mi celular, ella me dijo que llamara a la Policía, yo alcancé a marcar, pero él me lo quitó, entonces fue a la cocina a coger un cuchillo y otra vez la cogió y la empezó a apuñalar”, afirmó.

Freddy asegura que, aunque hizo todo lo posible por salvarle la vida a su mamá, no lo logró. “Yo me tiré encima a intentar a quitarle el cuchillo, pero no pude, entonces me tiró, yo caí al piso y la empezó a agredir a ella con el cuchillo, le decía que parara, pero no paró”.

El joven, que recibió 29 puñaladas, dice que quisiera borrar ese día de su mente, devolver el tiempo y no haber confiado en un extraño. "Un error grave, un error que no me voy a perdonar nunca”, añadió.

Mateo Alejandro Trullo fue atrapado por la ciudadanía al tratar de escapar de la vivienda tras la agresión. Al mismo tiempo, el cuadrante de la zona llegó alertada por los gritos de la comunidad. El hombre está imputado por el delito de homicidio agravado.

