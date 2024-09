Rodada de motociclistas en Soacha terminó en tragedia: jóvenes no sobrevivieron al impacto

Las rodadas de motociclistas, vistas por muchos como una forma de diversión y entretenimiento, se están convirtiendo en una preocupante problemática. Con el aumento de estas actividades, los accidentes de tránsito que involucran a grupos de moteros se han incrementado, cobrando vidas y dejando graves heridos. Las autoridades de tránsito reportan que muchos de estos siniestros son causados por la imprudencia de los motociclistas que, en su afán de adrenalina, no respetan las normas de tránsito y ponen en riesgo la vida de todos en las vías.

Una tragedia en Soacha: dos víctimas fatales

El impactante caso de Karen Martínez y Laura Daniela Gómez refleja esta realidad. Dos jóvenes bogotanas que perdieron la vida en Soacha, Cundinamarca, al ser atropelladas por tres motociclistas que participaban en una rodada. Según las familias de las víctimas, los responsables huyeron del lugar sin prestar ayuda, pero cuando vieron que había un vídeo en el que quedó grabado el accidente se presentaron en la Fiscalía. Séptimo Día estuvo en la audiencia.

Accidente de tránsito le cambió la vida a una mujer

Otro caso que evidencia la problemática de las rodadas es el de Elda Vidal, una mujer de 41 años que quedó con graves secuelas físicas tras ser atropellada durante una rodada cerca de Medellín. En agosto de 2023, presuntamente el miembro del club de motociclistas GBR, en un recorrido entre Medellín y Cisneros, impactó a Elda y a Douglas Rojas. Elda sufrió fracturas en sus pies y una grave lesión en el hombro que la dejó incapacitada y en espera de varias cirugías.

“Con el impacto yo salí despedida con toda la velocidad y me fracturé mis dos pies y mi hombro derecho”, narró Vidal. La familia ha denunciado la falta de colaboración del grupo de moteros para identificar al responsable.

Juan Gabriel Taborda: el peor Halloween de su vida

El tercer caso es el de Juan Gabriel Taborda, un joven de Medellín que fue atropellado por una motocicleta durante una rodada organizada por el grupo Zona Stunt en la avenida Las Palmas.

“Me dieron por muerto ahí, parecía un adorno de Halloween”, comentó Taborda, quien quedó en coma más de 10 días tras el accidente.

Según su familia, la motociclista conducía a gran velocidad y, al perder el control, atropelló a Juan Gabriel, causándole serias lesiones de salud.

Exceso de velocidad y falta de control

Estos casos no son aislados. De acuerdo con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, no respetar los límites de velocidad es la infracción más común entre los motociclistas, especialmente durante las rodadas. Estas prácticas irresponsables no solo ponen en riesgo la vida de los moteros, sino también la de los peatones y otros conductores. Los testimonios de las víctimas y sus familias exponen la necesidad de tomar medidas para regular estas actividades y evitar más tragedias en las carreteras del país.