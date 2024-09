¿Cómo se logró el reencuentro de madre e hija después de 41 años de ser dada en adopción?

La colombiana Isabella Pérez vivió durante más de 40 años con el dolor de haber entregado a su bebé en adopción. Cuando tenía 14 años, su madre la envió a una fundación para ocultar su embarazo y allí la pequeña fue entregada a una familia francesa. A pesar de rehacer su vida y formar un hogar, el recuerdo de su pequeña siempre estuvo presente.

“Ella me dice ‘démosle la oportunidad de que tenga una mejor vida, esté tranquila económicamente, ahí me toca un poquito porque me dice ‘yo quisiera, pero yo no puedo’. Me acuerdo de que ese día yo lloré tanto, le decía ‘yo no me quiero ir sin la niña’”, recordó Isabella sobre la conversación con su madre.

Luego de la adopción de la bebé, Isabella terminó el colegio, estudió periodismo, conoció a su esposo - con quien lleva más de 34 años casada - y tuvo dos hijos.

Mientras, al otro lado del mundo, su hija Christelle Claudia Lebrault creció en medio de un amoroso hogar cerca de París. Sus padres adoptivos nunca le negaron su origen y cuando ella tomó la decisión de buscar a su mamá biológica jamás se opusieron, por el contrario, le dieron los documentos que tenían de su adopción.

“Convertirme en madre me hizo querer saber más sobre mis orígenes y en mi madre biológica...Por supuesto, el hecho de ser madre fue detonante de este deseo”, afirmó a Christelle Lebrault.

En 2015, a sus 47 años, Isabella deseaba volver a saber de su hija. Sin pensarlo, Christelle, de 32, también tomaba la misma decisión.

Una prueba de ADN reunió a madre e hija después décadas

Isabella conoció, por medio de un programa de televisión, el caso de una mujer que había sido adoptada y buscó a su madre biológica. Ese día decidió contactar a Marcia Engel, fundadora y directora de Plan Ángel, una fundación que ayuda a familias biológicas a encontrarse después de una adopción.

En 2019, se realizó una primera toma de muestra de ADN, sin embargo, la pandemia frenó todo el trámite. Luego de una segunda muestra, con la esperanza de que esta vez sí diera un resultado positivo, la subió a una plataforma mundial llamada Family Tree y se mantuvo a la espera, con la ilusión de que su hija también se hubiera hecho una.

Aunque Christelle se hizo la prueba, la tuvo guardada durante dos años, su mayor miedo era pensar que su madre biológica no la estaba buscando. Por ello, en febrero de 2024, Michel, el esposo de Christelle, publicó los resultados de la muestra y al poco tiempo la larga espera terminó.

"Si ella no se hace la prueba de ADN, nunca la voy a encontrar”, recordó Isabella, quien ingresaba todos los días a la plataforma para obtener algún “match” y encontrar a su hija.

Marcia Engel fue la encargada de darle la gran noticia y tan anhelada respuesta que esperó durante 41 años. Su hija Christelle se había comunicado con ella. “Yo no lo podía creer, yo dije esto es un milagro”, subrayó Isabella.

Un anhelado reencuentro

Séptimo Día registró todo el viaje que hizo Christelle Claudia Lebrault, su esposo y su hijo mayor desde Francia hasta Colombia, donde la esperaba su madre biológica. Después de décadas separadas, al fin sellaron su amor con un gran abrazo.

Isabella organizó una fiesta de bienvenida para Christelle, donde hubo música, baile y comida típica. Además, recorrieron su ciudad natal y conoció al resto de los integrantes de su familia. Luego de 13 días de viaje, Christelle regresó a su país con la ilusión de que pronto volverá a ver a su madre biológica.

