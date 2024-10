Duro relato de madre que perdió a su hija por adicción al celular: “No iba a sobrevivir”

La tragedia de la familia Soto Navarro en Sahagún, Córdoba, comenzó cuando la joven Dayana Navarro habría terminado padeciendo una adicción al celular. Según su madre, descuidó sus estudios y pasó muchas noches sin dormir, por lo cual decidió apartarla del teléfono, lo que la habría llevado a atentar contra su vida. Séptimo Díaconoció el caso en el 2023.

Dayana Navarro era una joven muy atenta y entregada a su familia. “Era una niña que le gustaba ayudarme en todo y se conformaba con lo que uno le pudiera brindar, era una niña cariñosa, tierna”, afirmó Kelly, madre de la joven

“Yo la concibo como una niña muy respetuosa, muy agradable, a ella le gustaban hacer muchas cositas, actividades y todo eso y ahora en el colegio era una niña bastante respetuosa, juiciosa”, señaló el padrastro, con quien también convivía.

Dayana era la mayor de tres hermanos y era la confidente de su mamá. “Yo la tuve a ella a los 17 años y ella creció rapidito. Muchas personas decían que no éramos mamá e hija”, agregó.

Justo antes de la pandemia, Dayana recibió un regalo que le emocionó bastante: “Convenció a mi papá que le comprara el celular... porque compartíamos el mismo celular”, señaló Kelly.

Los padres de la menor aceptaron el regalo, pero le recomendaron a la joven que estuviera pendiente de sus estudios. El confinamiento y estar lejos de sus amigos provocaron que Dayana terminara refugiándose en su celular.

“Mi esposo sí me decía ‘Kelly, pendiente que Dayana se está durmiendo muy tarde con el celular porque siempre cuando se acostaba veía que escondía el celular y se hacía la dormida”, recordó la madre.

Con el pasar del tiempo, el uso del celular comenzó a convertirse en un problema porque Dayana no cumplía con sus deberes escolares. “Pasaba mucho en el celular chateando... me decía que, con sus amigas, ella ya tenía un noviecito”.

El 7 de septiembre, su madre le llamó la atención por lo que estaba sucediendo. “Yo me puse a llorar y le dije ‘¿Dayana, tú Por qué me haces esto?’ Yo le dije hasta palabras fuerte a ella y ella me dijo que esa palabra le dolió porque no lo voy a negar, le dije que por qué me decepcionaba”.

La madre decidió quitarle el celular, lo cual no le gustó a la joven y generó en Dayana una reacción silenciosa. Aunque insistió, la madre seguía firme con su decisión.

Fatal decisión acabó con la vida de Dayana

Ese día Dayana no quiso almorzar y su madre comenzó a notar un comportamiento extraño. La joven le manifestó que tenía un dolor de estómago y vomitó en varias oportunidades. Llegó la noche y la situación no mejoraba.

“Llegaron unos muchachos, se llama Daniel, me dice ‘Dayana tomó veneno’... salí corriendo, yo la abracé”, recordó. De inmediato llevaron al hospital San Juan y la joven presentaba síntomas de intoxicación.

“Yo dije le van a hacer un lavado y ya, pero cuando el médico salió y me dijo que Dayana no iba a sobrevivir, que se estaba muriendo”, el parte médico era muy desalentador y su madre estaba incrédula de lo que estaba pasando.

Debido a la gravedad de su situación, Dayana fue trasladada a una UCI en Montería. “Me decía mamita perdóname, siempre la primera palabra que me decía era que la perdonara”.

Luego de 16 días en la UCI, la salud de Dayana empeoró al punto que los médicos tuvieron que tomar una decisión radical e intubarla. La menor sufrió varios paros y, aunque intentaron reanimarla, no sobrevivió.

A las 9.30 p.m., del jueves 23 de septiembre de 2021, Dayana Navarro murió en una UCI en Montería. La fatal decisión de consumir veneno por la frustración que le generó no tener su celular terminó apagando su vida.